Што се случува ако јадете грчки јогурт секој ден?

Грчкиот јогурт станува сè попопуларен избор за здрав појадок или ужина. Нутриционистите истакнуваат дека неговата секојдневна консумација носи бројни придобивки. Сепак, важно е да се знае како правилно да се вклучи во исхраната.

Редовната консумација на грчки јогурт може да има позитивно влијание врз целокупното здравје. Овој производ е богат со протеини, кои помагаат во градење и одржување на мускулната маса, но и даваат чувство на ситост, што може да помогне при контрола на телесната тежина. Освен тоа, содржи и пробиотици кои придонесуваат за подобра дигестија и здравје на цревата.

Грчкиот јогурт е добар извор и на калциум, кој е важен за здрави коски и заби, како и за правилно функционирање на мускулите. Дополнително, може да помогне во одржување на стабилно ниво на шеќер во крвта, особено ако се консумира без додадени шеќери.

Експертите советуваат да се избира природен, незасладен грчки јогурт и да се комбинира со овошје, јаткасти плодови или мед за подобар вкус и дополнителни хранливи вредности. Сепак, треба да се внимава на количината, бидејќи прекумерната консумација може да доведе до внес на повеќе калории од потребното.