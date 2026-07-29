Вера Мештеровиќ ќе ви ја поттикне волшебната игра на сетилата со своите бикини изданија од сончевата Шпанија (ВИДЕО)

ТВ водителката на утринската на „Канал 5“, атрактвната Вера Мештеровиќ и ова лето споделува фотографи и видеа од својот одмор. Со секое свои бикини издание од популарните морски дестинации кои ќе ги посети, своите следбеници веднаш ќе ги потсети на нејзината става и телесниот раскош со кој располага некогашната македонска мисица.

Сепак, со последната објава во шпицот на сезоната таа ги почести фановите со специјална фото и видео понуда со кои ги изненади и одново им го привлече вниманието.

Годинава Вера уживаше најпрвин на песочните плажи на сончевата Шпанија, поточно на една од најпознатите и најубави нејзини дестинации, волшебната Ибица. таму македонската ТВ убавица онака кршна и стројна ја сподели сета своја телесна убавина во грст фотографии и видеа.

Долги нозе за шетање по песочниот брег во бел бикини костим за капење со кадар од птичја перспектива во солидно пополнетиот топ – градник и длабоко потоната танга во извајаниот манекенски задник. Кога на сето тоа ќе се придодаде нејзината дискретна насмевка што освојува и погледот во камера што на прва заведува, тоа е она што ве тера да не можете да и одолеете на Вера. Телесен раскош кој на прва освојува, кој секој вистински маж неодоливо го посакува!

Од Ибица скопската ТВ убавица и некогашна играорка, се дислоцирала на уште една атрактивна дестинација, магичната Палма де Мајорка.

А таму она што мајката природа и го подарила или поточно она со што раскошно ја надарила, Вера несебично го споделила со Инстаграм следбениците, ТВ публиката, обожавателите… Како сакате наречете ги ужаивателите во нејзината естетска визура, сексапил и стил со кои водителката располага.

А Вера онака распослана во впечатливи колоритни мини бикини одново ја поттикнала возбудата кај својата публика… Особено кај онаа, од машката популација. Во танга бикини, речиси и однапред и одзади и градник кој доволно ги потенцира доволно бујните гради, водителката со секоја фотографија ја бранува волшебната игра на сетилата.

Првичната возбуда се’ уште не минала, а Вера веќе умее да ви приреди нова… Во нов комплет бикини секако, на зајдисонце прошетка покрај брегот, во кадар и однапред и одзади, кој уште на прв поглед „оп папучи ќе ве извади“!

Зашто како што самата вели: „Животот е подобар во бикини зашто го доловува безгрижниот дух на летните, сончеви и водени, (во случајов морски) денови“!

Апсолутно… Важно да е безгрижно, сончево и доволно влажно“!

Фото и видео: Инстаграм/veramesterovic