Пет летни намирници од кои можат да се направат здрави оброци

Од овие пет намирници лесно се добиваат најмалку десет различни здрави оброци, а подолу има и по една идеја за појадок, ручек и вечера за секоја од нив.

Домати

Доматите се добар избор затоа што се сочни, освежителни и лесно внесуваат боја и вкус во оброкот. Најдобри се кога се комбинираат со извор на протеини и малку здрави масти, како јајца, урда или фета, наут, маслиново масло, босилек, интегрален леб и краставица.

Појадок: Тост од интегрален леб со изгмечено авокадо, домати, варено јајце и малку лимон.

Ручек: Салата од домати, наут, краставица, магдонос и фета, со прелив од маслиново масло и лимон.

Вечера: Печени домати со урда и босилек, послужени со зелена салата.

Тиквички

Имаат нежен вкус, брзо се подготвуваат и можат да бидат основа и за топол и за ладен оброк, а најдобро се комбинираат со јајца, јогурт, пилешко, туна, наут, пармезан, копар и лук.

Појадок: Мини омлет со рендани тиквички, јајца, младо сирење и копар.

Ручек: Тиквички на грил со пилешко, киноа и јогурт-сос со лимон.

Вечера: Keto Chicken Alfredo од менито на Fitness House – шпагети од тиквички со 100 грама свеж пилешки стек, фит крем-сирење, магдонос, пармезан и лук. Оброкот има 445 калории, 40 грама протеини, 15 грама јаглехидрати и 25 грама масти.

Пиперки

Пиперките се една од најразновидните летни намирници: крцкави и свежи во салати, а слатки и ароматични кога се печени. Богати се со витамин Ц и лесно се комбинираат со јајца, фета, урда, наут, домати, пилешко, маслиново масло и свежи билки.

Појадок: Омлет со пиперки, спанаќ и фета, послужен со парче интегрален леб.

Ручек: Печени пиперки полнети со киноа, наут, домати и малку фета.

Вечера: Салата од печени пиперки, домати, урда и босилек, со прелив од маслиново масло и лимон.

А како совршена опција за лесен летен ручек е Baby Spinach Salad каде се споени беби спанаќот, котиџ сирењето, интегралните макарони, индиските ореви и шери доматите во оброк што природно се вклопува во летниот ритам.

Наут

Наутот заситува, има растителни протеини и влакна и може да се користи во салати, намази, печени грицки и топли јадења. Најчесто се комбинира со лимон, маслиново масло, домати, тиквички, спанаќ, јајца, зачини и интегрални житарки.

Појадок: Солен тост со кремаст намаз од наут и лимон, домати и варено јајце.

Ручек: Медитеранска чинија со наут, булгур, печени тиквички, домати и јогурт-сос.

Вечера: Крцкав печен наут со зачини врз голема зелена салата и авокадо.

Грчки јогурт

Ултимативно летно освежување дава грчкиот јогурт, практичен, кремаст и лесно се претвора и во сладок појадок и во солен сос или лесен десерт. Лесно и природно се комбинира со сезонско овошје, овес, семки и јаткасти плодови, но и со краставица, лимон, копар, лук и маслиново масло.

Во Fitness House денот може да започне со Protein Choco Bowl – комбинација од грчки јогурт, веј протеин, какао, банана, боровинки, гранола и бадемови снегулки.

А за ручек ладна салата со пилешко, краставица, домати и кремаст прелив од грчки јогурт и лимон, е совршена.

Вечера: Печен сладок компир со зачинет грчки јогурт, наут и свежи билки.

Уште една летна идеја од Сања што вреди и лесна е да се проба е крцкава салата со наут, печени пиперки и фета. Измешајте печена црвена пиперка исечена на ленти, исплакнат наут, фета, краставица и магдонос. Додајте лимон, малку маслиново масло и прстофат чили. Комбинацијата е свежа, ароматична и доволно заситувачка за летен ручек или лесна вечера.