Домашна погача со бело вино: крцкава однадвор, мека однатре

Домашната погача со бело вино се подготвува по традиционален рецепт со неколку едноставни состојки. Виното му дава пријатна арома на тестото, го прави помеко и придонесува за побогат вкус.

Погачата одлично се вклопува со празнични оброци и семејни ручеци, а може да се послужи и со сирење, павлака или различни домашни намази.

Состојки:

1 килограм брашно

50 грама свеж квасец

250 милилитри масло

250 милилитри бело вино

сол по вкус

млака вода по потреба

Подготовка:

Во поголем сад ставете ги брашното, издробениот свеж квасец, маслото, белото вино и солта. Постепено додавајте млака вода и месете додека не добиете поцврсто, мазно тесто.

Продолжете со месење уште неколку минути, сè додека тестото не стане еднолично и еластично. Покријте го со чиста крпа и оставете го на топло место да нарасне.

Кога тестото ќе го удвои волуменот, премесете го накратко, развлечете го и обликувајте погача со дебелина по желба. Префрлете ја во намастен плех или врз хартија за печење.

Површината избоцкајте ја со вилушка на неколку места за погачата да не нарасне премногу при печењето.

Печете ја во претходно загреана рерна на 220 Целзиусови степени, додека не добие златно-кафеава боја и крцкава кора.

Извор: Попара.мк