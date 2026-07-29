Ана Петановска и Наташа Михајловиќ блеснаа на „Бисер Јадрана“ – следна станица е „Охрид Фест“

На сцената на едно од најзначајните музички случувања во регионот – фестивалот „Бисер Јадрана 2026“ во Тиват – блеснаа бројни музички ѕвезди од Балканот, а меѓу најзабележителните настапи беше токму оној на македонската пејачка Ана Петановска и српската интерпретаторка Наташа Михајловиќ.

Двете уметници премиерно ја изведоа новата композиција „Под ногама“, создадена од проверен авторски тим – музиката ја потпишува маестро Григор Копров, текстот е дело на Душан Бачиќ, додека аранжманот го изработи Стефан Петановски. Нивната искрена интерпретација и силната емоција што ја пренесоа на сцената беа препознаени и од жирито, кое им ја додели престижната награда за Најдобар дует на третото издание на фестивалот „Бисер Јадрана“.

Возбудена од признанието, Ана Петановска не ја криеше својата среќа и благодарност.

„Заедно со мојата Наташа, која за многу кратко време ми стана навистина блиска во душата, имавме чест да ја примиме наградата за најдобар дует. Нејзината храброст, упорност, искреност и топлина се навистина инспиративни. ‘Под ногама’ е едноставна мелодија, но носи силна порака – за сите неправди, разочарувања и падови кои можат да се надминат со љубов, надеж, силна волја и автентичен дух“, напиша Ана на социјалните мрежи.

Таа упати искрена благодарност до публиката за огромната поддршка, до организаторите на фестивалот за гостопримството, но и до своите најблиски соработници – Дејан Апостоловски и Стефан Петановски, кои, како што вели, ѝ се најголемата поддршка и во професионалниот и во приватниот живот.

Наградата од Тиват претставува одлична увертира за следниот голем фестивалски предизвик. Имено, композицијата „Под ногама“ ќе биде дел од Интернационалната вечер на 33. издание на „Охрид Фест – Охридски трубадури“, која ќе се одржи на 27 август. По успехот на „Бисер Јадрана“, очекувањата од настапот на Ана Петановска и Наташа Михајловиќ на охридската сцена се уште поголеми, а публиката со нетрпение ќе има можност повторно да ја слушне наградената композиција што веќе го освои регионот.

Фото: Зоран Радоњиќ