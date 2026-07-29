Телесниот раскош на “Гранд“ пејачката се’ уште е доволно секси за да привлече и возбуди, дури и кога Марија не носи танга бикини!   

Откако почетокот на годината го стартуваше со корекција на носот, познатата битолчанка Марија Груевска по операцијата се реши од модринките и отоците, па кога дојде до посакуваниот одраз во огледало, се повеќе обожава новиот изглед да го покаже пред сите.

Така е и летово кога бившата учесничка во „Ѕведите на Гранд“ со својот сопруг со кој последниве години живее во Германија, замина на одмор во Грција.

Свесна за атрактивноста на својот изглед, сега Марија дополнително во фокус го истакнува изменетиот лик кој и донесе една лична пеобразба која очигледно и тоа како и причинува сатисфакција.

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Мобилниот како замена за огледалото огледалото и на плажа и е прв пријател, преку кого сака да покаже како сега изгледа, ама и со што се’ уште телесно располага.

Бујни облини, тесен струк и задник кој предничи во секоја нова фотографија е она што пејачката ја издвојува и прави посебна.

Така е и годинава, кога на плажите на познатата Лефкада расната битолчанка ја распослала сета своја телесна убавина, која рака на срце е „за машала“.

Повеќе од бујна однапред, уште посочна одзади иако овој пат тангата ја нема во бикини гаќичките за капење, за совршено да се вгради меѓу двете овални половини на габаритната, но складна задница на битолската убавица.

Како и да е едно е сигурно: Со новиот изглед личниот опис на Марија освежен, а телесниот раскош се уште доволен за да (ве) привлече и возбуди, дури и кога Марија не носи танга бикини!

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Фото: Инстаграм/ri_ja_g