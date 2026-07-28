Ќерката на Сузана Манчиќ во секси костим за капење ужива во летните волшебства: Наталија сама по себе е подвижна провокација!

Помладата ќерка на познатата водителка Сузана Манчиќ, црвенокосата Наталија Куниќ, ги запали социјалните мрежи со своето најново летно издание.

Таа сподели фотографии од одмор на кои позира покрај базен во провокативен црн едноделен костим за капење со длабоко деколте.

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Со својата извајана фигура, таа повторно докажа дека ја наследила убавината и сексапилот на мајка си.

Бројните следбеници не останаа рамнодушни на овие провокативни слики, па набрзо ја обсипаа со лајкови и комплименти.



Очигледно е дека Наталија целосно ужива во шармот на летото и онака екстравагантна и возбудлива, каде и да се појави, вниманието веднаш го привлекува.



Да ве потсетиме дека Теодора Куниќ, ќерката на нашата добро позната водителка Сузана Манчиќ, неодамна му го кажа судбоносното „да“ на бригадниот генерал Мирослав Талијано, кој е 23 години постар од неа.

Фото: Инстаграм/natalija.kunic