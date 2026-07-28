Оваа атрактивна секси убавица е првиот учесник во јубилејната „Елита 10“: Анѓела е еротски ангел!

Најгледаното и најпопуларно реално шоу во регионот „Елита 9“ тукушто ја доби својата победничка – старлетата Станија Добројевиќ, а подготовките за 10-годишнината и јубилејната сезона на Елита се веќе во тек, а првото име што ќе се појави во новата сезона неодамна беше откриено.
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Имено, сопственикот на Пинк потпиша договор со познатата ријалити учесничка Анѓела Ѓуричиќ пред камерите и со тоа откри дека публиката ќе ја гледа во новата сезона.
„Анџела е учесник со првиот потпишан договор за „Елита 10“. Мислам дека ќе направиме магична сезона, која ќе биде комбинација од сè најдобро од досегашните сезони, плус Тоша и Гоша ќе добијат родители, а ќе влезат Раша и Маша, а тие се двојно поголеми роботи. Ќе имаме многу нови елементи кои ќе бидат различни по содржина кога станува збор за задачи, вклучително и снимање домашни серии“ – објасни тој на розовата телевизија.
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„Мило ми е што Анџела е првата потпишана договор, второпласирана на „Елит 8“. Таа речиси победи, а потоа победи Гастоз. Најуспешниот проект, телевизијата, е околу 20 милијарди прегледи. „Елита 10“ ќе биде малку поинаква, бидејќи ќе се обидеме да го сублимираме најдоброто од претходните сезони, но кастингот е клучен. Ова е прв договор, бидете трпеливи и ќе видите повеќе изненадувања“ – рече Митровиќ.
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– Ви благодарам многу за можноста и ви посакувам среќа со вашата десетта сезона – рече Ѓуричиќ.
Исто така, Жељко Митровиќ ја најави сезоната како „All stars“, секако полна со разни изненадувања.
Фото: Инстаграм/andjelaadjuricicc