Ѓоко Јовиќ тргна на прошетка, а заврши со микрофонот в рака како „улична ѕвезда“ среде скопскиот плоштад (ВИДЕО)

Вечерта што започна како обична летна прошетка низ центарот на Скопје за неколку минути се претвори во вистински музички спектакл. Познатиот пејач Ѓоко Јовиќ сосема спонтано му се придружи на уличен музичар на плоштадот и приреди сцена што никого не остави рамнодушен.

Без голема сцена, без оркестар и без никаква претходна најава, Јовиќ го зеде микрофонот и запеа, а за само неколку моменти околу него се собра огромна толпа љубопитни минувачи. Атмосферата експлодираше, а скопскиот плоштад се претвори во импровизирана концертна арена исполнета со аплаузи, насмевки и мобилни телефони насочени кон пејачот.

Особено внимание привлече реакцијата на бројните странски туристи, кои со воодушевување го следеа неочекуваниот настап. Многумина го снимаа секој момент, а дел од нив не пропуштија можност да запеат и да заиграат во ритамот на музиката, фасцинирани од енергијата што владееше во срцето на македонската престолнина.

По импровизираниот концерт, Ѓоко остана меѓу присутните, разговараше со обожавателите и со насмевка се фотографираше со сите што посакаа спомен од оваа несекојдневна вечер.

Уште еднаш се покажа дека најубавите приказни не се планираат – доволни се добар глас, една гитара и вистински момент за скопскиот плоштад да се претвори во сцена што долго ќе се памети.