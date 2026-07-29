Радио Милева важно да е весело

Танц на технологијата додека не цркне батеријата: Песната на Драгана Мирковиќ и роботот го погоди (ВИДЕО)

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Танц на технологијата додека не цркне батеријата: Песната на Драгана Мирковиќ и роботот го погоди (ВИДЕО)

Драгана Мирковиќ има голем број хитови што ги воодушевуваат илјадници нејзини обожаватели, а се чини дека и вештачката интелигенција ја сака нејзината музика.

Така, на Инстаграм се појави урнебесно видео од робот кој ракоплеска и танцува на нејзините хитови.

Хуманоидниот робот, исто како и нејзините обожаватели – веднаш реагираше на ритамот на песните на Мирковиќ. Не одолеа, па и самиот почна да танцува. А танцот на технологијата, ќе трае додека не „цркне батеријата“!  Не е важно што тој не е „од наше село“ – важно да е весело!

Фото: Инстаграм/Dragana Mirkovic

Видео: halilovic253

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