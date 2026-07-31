Градско ќе биде домаќин на „NAJK MOTO BIG RACE“ – адреналинска трка во духот на антички Стоби

На 12 и 13 септември ќе се одржи „NAJK MOTO BIG RACE“, настан што ќе ги обедини љубителите на ATV спортот, адреналинот и културното наследство.

Трките ќе се возат во непосредна близина на античкиот локалитет Стоби – еден од најзначајните археолошки локалитети во земјава, препознатлив по своите римски мозаици, амфитеатарот и богатата историја. Организаторите најавуваат дека покрај натпреварувачкиот дух, настанот ќе понуди и уникатен амбиент во кој современиот мотоспорт ќе се спои со атмосферата на античкиот град. Историјата на Стоби, некогашен важен центар на трговијата, уметноста и гладијаторските борби, ќе биде дополнителна инспирација за учесниците и посетителите. Натпреварувањето започнува во 9 часот, а за најуспешните се обезбедени парични награди од 100.000 денари за првото место, 50.000 денари за второто и 25.000 денари за третото место.

Доколку се пријават повеќе од 100 натпреварувачи, организаторите најавуваат дека наградата за победникот ќе биде зголемена на 200.000 денари. Котизацијата за учество изнесува 3.000 денари, а организаторите очекуваат голем интерес од возачи од земјава и регионот. Со спојот на адреналинската трка и историскиот амбиент на Стоби, настанот има амбиција да прерасне во препознатлива спортско-туристичка манифестација која ќе го промовира регионот и неговото богато културно наследство.