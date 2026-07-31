Радио Милева Достојна наследничка

Ќерката на Синди Крафорд воодушеви со својот изглед: Многумина велат дека е уште поубава од мајка ѝ

Каја Гербер блесна на премиерата на серијата „The Shards“ во Лондон, а нејзиниот изглед повторно ги поттикна споредбите со легендарната Синди Крафорд.

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Ќерката на Синди Крафорд воодушеви со својот изглед: Многумина велат дека е уште поубава од мајка ѝ
Facebook / Kaia Gerber

Каја Гербер, ќерката на супермоделот Синди Крафорд, успешно ја гради својата кариера како модел и актерка. Откако веќе се етаблираше на модните писти на најголемите светски брендови, сега прави чекор и кон филмската и телевизиската индустрија.

Наскоро ќе ја гледаме во новата серија „The Shards“, а по тој повод неодамна се појави на премиерата во Лондон, каде што привлече големо внимание на црвениот тепих.

За оваа пригода Каја избра впечатлива креација на Fendi Couture – црн фустан изработен од проѕирен материјал, украсен со нежни карнери и длабоко деколте, кој ја истакна нејзината витка фигура.

Провидниот материјал откри повеќе отколку што многумина очекуваа, па токму тоа беше една од најкоментираните теми по нејзиното појавување.

Изгледот го надополни со едноставна шминка во природни тонови и елегантна висока пунџа, која дополнително ги нагласи нејзините црти на лицето и вратот.

Фотографиите од настанот брзо се проширија на социјалните мрежи, а бројни корисници повторно ја истакнаа неверојатната сличност меѓу Каја и нејзината мајка Синди Крафорд. Дел од нив дури коментираа дека младата манекенка е „достојна наследничка“ на една од најголемите модни икони на сите времиња.

Facebook / Kaia Gerber
Facebook / Kaia Gerber

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