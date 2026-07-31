Ќерката на Синди Крафорд воодушеви со својот изглед: Многумина велат дека е уште поубава од мајка ѝ

Каја Гербер, ќерката на супермоделот Синди Крафорд, успешно ја гради својата кариера како модел и актерка. Откако веќе се етаблираше на модните писти на најголемите светски брендови, сега прави чекор и кон филмската и телевизиската индустрија.
Наскоро ќе ја гледаме во новата серија „The Shards“, а по тој повод неодамна се појави на премиерата во Лондон, каде што привлече големо внимание на црвениот тепих.
Kaia Gerber Bares Her Underwear in a Plunging Naked Dress With Strategically Placed Ruffles https://t.co/B2NYO6H4bd
— InStyle (@InStyle) July 31, 2026
За оваа пригода Каја избра впечатлива креација на Fendi Couture – црн фустан изработен од проѕирен материјал, украсен со нежни карнери и длабоко деколте, кој ја истакна нејзината витка фигура.
Провидниот материјал откри повеќе отколку што многумина очекуваа, па токму тоа беше една од најкоментираните теми по нејзиното појавување.
Kaia Gerber wows in a plunging sheer black gown as she poses up a storm at screening for her racy new thriller series The Shards in London https://t.co/wMqkiqPuP7
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 30, 2026
Изгледот го надополни со едноставна шминка во природни тонови и елегантна висока пунџа, која дополнително ги нагласи нејзините црти на лицето и вратот.
Фотографиите од настанот брзо се проширија на социјалните мрежи, а бројни корисници повторно ја истакнаа неверојатната сличност меѓу Каја и нејзината мајка Синди Крафорд. Дел од нив дури коментираа дека младата манекенка е „достојна наследничка“ на една од најголемите модни икони на сите времиња.