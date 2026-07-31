Зошто едноделниот костим за капење е подобар избор од бикинито?

Моника Енли, париска модна и културна авторка, гостинска уредничка на Who What Wear UK и коавторка на популарните подкасти „Fashion: No Filter“ и „Fanfare“, се присетува на минијатурните бикини што ги носела во своите дваесетти години. Вели дека тие и денес имаат посебно место во нејзиниот гардеробер, но само стојат таму, бидејќи целосно преминала на едноделни костими за капење.

Едноставност и сигурност

Зошто? Пред сè, затоа што со нив има многу помалку компликации. Купувате една големина што ви одговара. Нема бескрајно комбинирање на броеви за горниот и долниот дел, кои ретко се совпаѓаат. Нема постојано прилагодување на прерамките, жици или одврзување јазли додека пријателите веќе се во вода.

Дополнително, едноделниот костим останува на своето место и нема страв дека ќе открие повеќе отколку што сакате. Токму таа сигурност ја освоила Енли, на која денес ѝ е многу поважно безгрижно да се движи и да плива отколку постојано да размислува дали костимот ќе се помести.

Спортска елеганција со доза носталгија

„Едноделните костими отсекогаш ги поврзував со спортска елеганција. Сè уште се сеќавам на едиторијалот A Swimmer’s Body на Патрик Демаршелие за Harper’s Bazaar од крајот на деведесеттите, стилизиран од Тон Гудман. Таму костимот за капење не беше само облека за плажа, туку униформа за неверојатно елегантен и активен живот“, пишува Енли.

За неа, едноделниот костим не служи само за капење – тој е половина од модната комбинација. Додека со бикини најчесто е потребно целосно да се пресоблечете пред ручек или коктел, едноделниот модел лесно се вклопува со остатокот од гардеробата.

Доволно е да додадете свилен саронг, рибарски сандали, ленени панталони или бели памучни шорцеви и изгледот е комплетен.

Најдобрите едноделни костими, всушност, функционираат како боди, а не само како облека за капење. Минималистичкиот црн модел изгледа подеднакво елегантно под ленени панталони како и секој друг топ. Спортскиот модел со отворен грб одлично се комбинира со бермуди и патики, додека моделот со длабоко деколте лесно се претвора во вечерна комбинација ако се надополни со свилено здолниште и впечатлив златен накит.