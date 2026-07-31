Банани, авокадо и спанаќ – најдобра храна за намалување на крвниот притисок

Вклучувањето овошје, зеленчук и бобинки богати со калиум во вашата летна исхрана помага ефикасно да се одржи нормален крвен притисок.

Калиумот игра клучна улога тука: му помага на телото да го отстрани вишокот течности, со што се намалува крвниот притисок. Добри извори на калиум се бананите (една содржи приближно 422 мг) и спанаќот (околу 558 мг). Не заборавајте и на авокадото.

Кокосот и папајата, кои содржат до 600 мг калиум, имаат слични својства. Бобинките богати со антоцијанини се исто така исклучително корисни за здравјето на крвните садови. Рибизлите се препознаваат како лидер во оваа категорија, а се препорачуваат и јагоди и малини.

Исхраната со зеленчук треба да се надополни со кромид, лук, тиква, лиснати салати и печени компири.

Билните пијалоци на база на нане или невен се исто така корисни.

Правилната исхрана е само еден фактор во контролата на крвниот притисок. За да се одржи добро здравје, потребно е да се ограничи внесот на сол и да се одржува здрава тежина.