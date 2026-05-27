Пике ја изневери Шакира со 12 години помлада, а денес за него вели: „Се соочив со толку многу болка“

Во интервју за „Тајмс“, Шакира изјави дека нема време ни простор за романса, односно нова врска и нагласи дека нејзината кариера е на врвот.

Колумбиската пејачка ја отпеа химната на претстојното Светско првенство во фудбал, „Даи Даи“, со нигериски музичар, и се пофали на Инстаграм со успехот на песната. Прегледите на Јутјуб се огромни, а реакциите на фановите се поделени, па некои велат дека очекувале многу повеќе од она што им било понудено.

„Моите деца се мој приоритет. И мојата кариера. Чудно, но сум вљубена во мојата кариера како никогаш досега во мојот живот. Исто така, уживам во времето што го поминувам сама со себе“, нагласила таа.

Да ве потсетиме дека пејачката (49) раскина со Жерар Пике, кој е 10 години помлад од неа, сега пензиониран фудбалер, во јуни 2022 година, по 11 години врска. Тие ги имаат синовите Милан (13) и Саша (11).

„Секогаш ќе имам благодарност во срцето за таткото на моите деца и за тоа што ме направи мајка каква што сум денес“, изјавила Шакира.

Потоа се префрлила на темата за фудбалот и додала дека сè уште не разговарала со своите деца за тоа кој тим ќе го поддржуваат на Светското првенство.

Зборувајќи за раскинувањето со Пике, Шакира нагласила дека најтемниот момент за неа бил кога видела како нивното семејство се распаѓа и „сонувала да го зачува засекогаш“.

„Се соочив со толку многу болка, но можеби тоа ме направи помудра личност на неочекуван начин – или барем посилна. Велат дека она што не те убива, те прави посилен, и тоа е вистина. Неверојатно е да се знае дека имаме отпорност на која можеме да се потпреме во одредени моменти од животот. Понекогаш преку тешкотии и преку болка, откриваме колку можеме да бидеме силни. Страдањето понекогаш те прави подобра личност, те тера да ги цениш пријателите и поддршката“, изјавила таа.

По веста дека Шакира и Пике раскинале, се дозна дека познатиот спортист е во врска со Клара Чија Марти, со која во меѓувреме бил верен, но потоа раскинале. Таа романса започнала додека тој сè уште бил во врска со пејачката, а како што се пишувало, тој имал повеќе романтични врски.

Клара Чиа Марти е 12 години помлада од Пике и 22 години помлада од Шакира.

Славната Шакира посвети песна на прељубата на Пике, беше многу строга кон својот поранешен партнер и Клара, а сега се предомисли. Дали времето лечи сè или пејачката е добар дипломат?

фото:Instagram printscreen/shakira/3gerardpique