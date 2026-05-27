Десерт во чаша со сочни јагоди и лесен пенаст крем

Во текот на пролетта и летото, кремастите десерти во чаши се совршена комбинација од свежина и лесна сладост што секогаш го крева расположението.

Тие се подготвуваат брзо и изгледаат како мал десерт од слаткарница, па дури и почетниците во кујната можат да ги направат.

Состојки за делот со јагоди:

300 грама јагоди

две лажици шеќер во прав

една лажица густин

За кремот ви е потребно:

100 грама шеќер во прав

две лажици сок од лимон

една кесичка желатин

200 милилитри шлаг

350 милилитри јогурт

Подготовка:

Измијте ги и исечкајте ги јагодите и префрлете ги во сад заедно со шеќерот во прав и густинот. Сè сомелете со миксер додека не добиете мазна смеса.

Потоа варете ја смесата околу пет минути, за да стане густа. Оставете ја настрана да се олади.

Во меѓувреме, подгответе го желатинот така што ќе набабри во ладна вода и загревајте го нежно додека не се раствори целосно. За кремот, измешајте го јогуртот со шеќер и сок од лимон. Полека додадете го растопениот желатин во смесата.

Изматете ја шлагот цврсто, а потоа нежно соединете го со смесата од јогурт, шеќер и сок од лимон, за да остане пенаст. Пред да почнете да ги мешате состојките, навлажнете ја чашата кратко со ладна вода. Наредете ги кремовите по желба и изладете ги во фрижидер. На крајот, дополнително можете да го декорирате десертот со јагоди.

