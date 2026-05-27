Десерт во чаша со сочни јагоди и лесен пенаст крем

Во текот на пролетта и летото, кремастите десерти во чаши се совршена комбинација од свежина и лесна сладост што секогаш го крева расположението.
Тие се подготвуваат брзо и изгледаат како мал десерт од слаткарница, па дури и почетниците во кујната можат да ги направат.
Состојки за делот со јагоди:
300 грама јагоди
две лажици шеќер во прав
една лажица густин
За кремот ви е потребно:
100 грама шеќер во прав
две лажици сок од лимон
една кесичка желатин
200 милилитри шлаг
350 милилитри јогурт
Подготовка:
Измијте ги и исечкајте ги јагодите и префрлете ги во сад заедно со шеќерот во прав и густинот. Сè сомелете со миксер додека не добиете мазна смеса.
Потоа варете ја смесата околу пет минути, за да стане густа. Оставете ја настрана да се олади.
Во меѓувреме, подгответе го желатинот така што ќе набабри во ладна вода и загревајте го нежно додека не се раствори целосно. За кремот, измешајте го јогуртот со шеќер и сок од лимон. Полека додадете го растопениот желатин во смесата.
Изматете ја шлагот цврсто, а потоа нежно соединете го со смесата од јогурт, шеќер и сок од лимон, за да остане пенаст. Пред да почнете да ги мешате состојките, навлажнете ја чашата кратко со ладна вода. Наредете ги кремовите по желба и изладете ги во фрижидер. На крајот, дополнително можете да го декорирате десертот со јагоди.
извор:курир.мк