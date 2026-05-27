„Edging“ е сè попопуларен 18+ тренд меѓу паровите: За што всушност станува збор?

Сѐ попопуларен сексуален тренд, познат како „edging“, на паровите им носи низа изненадувачки придобивки во спалната соба. Се работи за техника на доведување себе или партнерот до самиот раб на оргазмот, по што стимулацијата се забавува, со цел поинтензивно сексуално доживување, пишува „Unilad“.

Иако не бара никакви посебни реквизити, „edging“ нуди возбудлива алтернатива на вообичаените пози. За разлика од некои минливи трендови, оваа техника се базира на принципите на сексуалното здравје и се смета за безбедна за повеќето. Нејзината цел не е само одложување на оргазмот, туку продолжување и интензивирање на целокупното уживање.

Со повторување на циклусот на приближување кон врвот, многу корисници пријавуваат посилни оргазми, засилени сетила и подлабока поврзаност со сопственото тело или со партнерот.

„Edging“ е сеопфатна техника која може да се практикува самостојно, со партнер или, за оние склони кон авантури, во група.

Луѓето ја користат од различни причини: некои за да го продолжат траењето на сексуалниот однос, други за да истражат нови нивоа на уживање или за да ја намалат анксиозноста поврзана со изведбата. Исто така, може да послужи како ефикасен алат за подобра контрола над оргазмот, што е особено корисно кај проблеми со прерана ејакулација.

Што вели струката?

Сексологот Џенифер Литнер, основачка на „Embrace Sexual Wellness“, објаснила за „MedicalNewsToday“ како оваа техника може да влијае на сексуалниот живот.

„Ако ‘edging’ го засилува пријатното чувство, тоа може да ја зголеми мотивацијата на лицето за секс. Меѓутоа, ако ‘edging’ доведе до тоа некој да доживее губење на возбуда, што е непријатно, тоа може да ја намали нивната мотивација за секс.“

Научното објаснување е едноставно: акумулацијата на возбуда непосредно пред оргазмот е моментот на најголема чувствителност. Задржувањето во таа фаза ја засилува возбудата, што конечниот врв ја прави значително посилна. Меѓународното здружение за сексуална медицина исто така потврдува дека оваа техника може да ја интензивира сексуалната активност и да ги направи оргазмите поисполнети.

Не е за секого

Освен физичките придобивки, многу практичари на оваа техника наведуваат дека се чувствуваат поврзани со партнерите затоа што таа поттикнува отворена комуникација, согласност и градење доверба. Сепак, „edging“ не е универзален рецепт за секого. Некои луѓе пријавуваат тешкотии во постигнување на оргазам по паузирањето на стимулацијата, додека други можат целосно да ја изгубат возбудата.

Но, за оние на кои им одговара, „edging“ претставува одличен начин сексуалниот однос да трае подолго и да биде поисполнет, што го прави еден од покорисните сексуални трендови на современото време.

