Во овие случаи, враќањето кај вашиот поранешен партнер може да биде добра идеја

Враќањето кај поранешен партнер може да биде добра идеја во некои случаи, но експертите истакнуваат дека тоа не треба да биде „зелено светло“ за простување на токсични и неверни луѓе кои ги омаловажиле вашите чувства.

Клиничката психолог Сабрина Романоф објасни дека помирувањето не мора да биде осудено на пропаст.

„Враќањето кај поранешен партнер само по себе не е нужно лош знак, ниту пак е осудено на неуспех. Проблемот се јавува само кога ништо не се променило, па се враќате на истото место затоа што ви е познато“, изјави таа.

Романоф издвои неколку знаци дека обновата на врската може да биде добра идеја. Како што наведува, ако не си дадете време да се опоравите и простор за личен раст, веројатно само ќе ги повторите старите грешки. Ако поминало доволно време за двајцата да можете да се сретнете без огорченост, обновата на врската може да биде безбедна опција.

Самото време не е доволно ако партнерите не се посветиле да работат на себе. Ако не сте ги преиспитале вашите постапки, помирувањето веројатно не е добра идеја. Сепак, ако двајцата ја преземете одговорноста за вашите грешки и работите на нив, врската би можела да функционира.

„Првиот знак дека врската би можела да функционира е тоа што двете страни направиле независни напори да работат на себе за време на разделбата за да го поправат она што не функционирало. Не се враќате заедно само затоа што си недостигавте еден на друг, туку затоа што двајцата созревавте како поединци во текот на времето кога бевте заедно“, рече таа.

Ако раскинувањето се должи на различни животни фази или некомпатибилни распореди, а тие околности се промениле во меѓувреме, повторното заедно би можело да биде значаен избор.

„Ако раскинувањето се случило затоа што животот се искомплицирал, а не поради непочитување, тоа создава сосема поинаков контекст за успешна обнова на врската“, рече Романоф.

