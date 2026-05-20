Марија Шерифовиќ поради Евровизија прати брутална порака: „Треба да си го стават егото во џеб“

Викендот зад нас беше обележан со финалето на 70-тата Евровизија, каде што претставничката на Бугарија, Дара, победи со песната „Бангаранга“, која стана хит низ целиот свет.

По овој повод се огласија многу познати личности, вклучувајќи ја и единствената српска победничка, Марија Шерифовиќ, која испрати порака за која многу луѓе зборуваат.

– Се прашувам, ова е мојата порака до луѓето во РТС. Не би имала проблем да се пријавам. Најголемиот проблем што го имам кога го гледам ПЗЕ е што таму се појавуваат некои деца. Немам ништо против децата. Евровизија не е платформа за раѓање мали ѕвезди, туку Евровизија е натпревар, триумф, медал. На крајот на краиштата, Евровизија е и многу пари – рече Марија.

Шерифовиќ им се обрати на своите колеги и јавно ги охрабри да се пријават за натпреварот следната година.

– Ова е мојата порака до луѓето во РТС – концептот за Евровизија треба да се промени, а уредничката политика треба да биде сосема поинаква. И моите драги, ценети колеги треба да си го стават егото во џеб, ако сакаат да бидат видени од 200 милиони луѓе во една вечер, треба да се натпреваруваат и да треперат дали ќе добијат 10 или 12 поени – рече пејачката, пишува Телеграф.рс

