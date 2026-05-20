Ана Ивановиќ има ново момче, а Бастијан остана „соло“ откако Бугарката Силва го остави

Од неодамна српските медиуми пишуваат дека Ана Ивановиќ наводно има ново мом,е но овој пат во фокус не е таа, туку екс- сопругот Бастијан.

Поранешниот германски фудбалер Бастијан Швајнштајгер и Бугарката Силва Капитанова, поради која се разведе од Ана Ивановиќ, повеќе не се во врска.

Српските медиуми објавуваат дека на нивната врска и пресудил фактот што тој не сакал да поминува многу време во Палма де Мајорка, каде што таа живее. Тој ѝ предложил да се пресели кај него во Минхен, но тоа не ја интересирало.

Нивните расправии станувале сè пожестоки, а таа конечно решила да ја прекине врската. Изворот наведува дека Бастијан сака да се смири со неа, но и тоа е неуспешно.

Неговата афера со Силва беше причината што тој и Ана Ивановиќ се разведоа минатата година по речиси 10 години брак.

Папараците ги „уловија“ Бастијан и Силва во јули 2025 година на одмор во Грција, а фотографиите ја изненадија јавноста со оглед на тоа што тој и Ана беа познати како слатка брачна двојка.

По сè, Ана Ивановиќ ја пронајде среќата со својот нов партнер, според српските медиуми.

За разлика од порано, таа се обидува да ја држи оваа врска што е можно подалеку од очите на јавноста и не сака да го открие неговото име. Изворот рекол дека тој е од странство и дека не е дел од јавната сцена.

