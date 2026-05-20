Миленијалците се опседнати со успех и богатство

Оптоварени со грижи поради високите трошоци за живот, домување, кредити и долгови на кредитни картички, луѓето кои денес имаат меѓу 28 и 43 години се соочуваат со поголеми финансиски предизвици од другите генерации. Тие се и најопседнати со парите и сакаат на различни начини да покажат дека ги имаат.

Додека повеќе од половина од богатите миленијалци велат дека се „силно погодени“ од растот на трошоците за живот, дури 59 проценти од родените меѓу 1981 и 1996 година сметаат дека е „важно да изгледаат или да делуваат финансиски успешни пред другите“, покажуваат резултатите од неодамнешната студија на финансиската компанија „Wells Fargo“.

Во психологијата, ова се смета за знак на „парична дисморфија“, состојба кога луѓето се толку опседнати со идејата да бидат богати, што го губат чувството за својата вистинска финансиска состојба.

Она што е уште поважно е фактот дека студијата на „Wells Fargo“ се фокусира токму на богатите миленијалци, кои заработуваат најмалку околу 230.000 евра годишно. Тоа значи дека и тие, исто како и младите луѓе со пониски приходи, чувствуваат потреба да изгледаат како богаташи.

Повеќе од 40 проценти од околу 1.000 испитаници изјавиле дека е важно да имаат видливи знаци на богатство, без разлика дали станува збор за купување скап автомобил, облека или недвижнина.

За споредба, само 21 процент од припадниците на генерацијата Икс, 8 проценти од „бејби-бумерите“ и 7 проценти од таканаречената „тивка генерација“ – родени пред 1945 година – сметаат дека е важно да се биде „видливо“ богат, пренесува „Klix.ba“.

„Богатите миленијалци навистина многу работат и постигнуваат финансиски успех“, истакнува Емили Ирвин, директорка за советување и планирање во „Wells Fargo“.

„Тие се борат со сликата што сакаат да ја претстават во јавноста и, како резултат на тоа, постои растечки тренд тој имиџ што сакаат да го имаат всушност да не ја претставува нивната реална финансиска состојба. За некои дури би можело да важи мотото: ’глуми успех додека не успееш‘“, додава таа.

Социјалните мрежи го поттикнуваат трошењето

Националниот просек на долг кај сопствениците на кредитни картички во четвртиот квартал од 2023 година во САД изнесувал околу 6.300 евра. А меѓу потрошувачите, токму миленијалците се оние што најмногу се борат со неплатени долгови.

Кога ќе се земе предвид колку лесно и колку често врз нив влијаат социјалните мрежи – било преку реклами или суптилни, а понекогаш и многу директни поттикнувања од инфлуенсери – не е толку изненадувачки што миленијалците трошат толку многу.

„Живееме во хиперсексуализирано, расеано и визуелно уредено општество, кое сега е вклопено во бесконечното скролање“, вели Кристофер Нагиби, извршен потпретседател и главен оперативен директор на „First Foundation Bank“.

„Бесконечни фотографии и видеа се редат едно по друго, а во човечката природа е да сака да биде подеднакво убав, да патува и да биде богат“, смета тој.

Речиси една третина од миленијалците купуваат работи што не можат да си ги дозволат за да ги импресионираат другите или да се вклопат во одреден животен стил, покажува истражувањето на „Wells Fargo“, додека друга третина признале дека лажат или претеруваат за своите финансии за да го одржат угледот.

„За миленијалците, тоа што се првата генерација на интернет значи не само да го имаат најдоброто нешто во своето соседство, туку тие сакаат да се усогласат со нивоата на потрошувачка што ги имаат инфлуенсерите“, наведува Џонатан Ернест, вонреден професор по економија на Универзитетот „Case“, и додава:

„Тоа, исто така, значи дека миленијалците сметаат дека имаат поголема корист од поседување луксузни предмети, бидејќи заслужуваат восхит не само од своите врсници, туку и од своите пријатели, семејството и следбениците на мрежите“.

Емили Ирвин предупредува дека оваа „шарада“ не е одржлива:

„Тоа е маѓепсан круг, бидејќи повеќето луѓе не сакаат да зборуваат за вистинската состојба и создаваат впечаток дека ’го живеат својот најдобар живот‘. Би било одлично кога сите би можеле да ’ги стават картите на маса‘ без да бидат осудувани или посрамувани“, изјавила таа и ги повикала миленијалците да не се препуштаат на импулсивно купување, туку да размислуваат за долгорочно финансиско планирање.

Експертите се согласуваат дека, и покрај тоа што се високообразована генерација, миленијалците ги игнорираат своите долгорочни трошоци и наместо тоа избираат да живеат во моментот, пишува „msn.com“.

