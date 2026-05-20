Теа Таировиќ сака да пее на Евровизија: „Ќе ги исполнам сите критериуми“

Теа Таировиќ вечерва се појави заедно со својот сопруг Иван на промоцијата на новиот албум на нејзиниот колега Игор Паниќ Нучи, одржана во Белград.

Пејачката беше облечена во розова облека за оваа пригода, а на самиот почеток од разговорот се осврна на можноста за учество на Евровизија, нагласувајќи дека верува оти би ги исполнила сите критериуми за натпреварот, вклучително и изведување песна на странски јазик.

Таа зборуваше и за песната „Бонита“, за која, според неа, во јавноста се коментира дека би можела да биде кандидат за Евровизија, а ги пофали и српските претставници на натпреварот.

– Забележав за песната „Бонита“ дека публиката коментираше дека можела да оди на Евровизија. Би сакала да одам на Евровизија, морам да ги пофалам нашите. Зависи од некои мои критериуми, би ги исполнила сите. Секако би вклучила и странски јазик. Не ја познавам Дара, првпат слушнав за неа пред да победи, беше фантастична. Песната е одлична, нејзината енергија, вулкан е на сцената – рече Теа.

Таа додаде дека на групата „Лавина“ не ѝ недостигало ништо и дека го дале својот максимум на сцената, истакнувајќи дека исходот од натпреварот е секогаш непредвидлив.

– Не мислам дека на нашата ѝ недостигало нешто, музичкото натпреварување е непредвидлива работа, вкусот на публиката исто така – рече пејачката.

Зборувајќи за дуетот помеѓу Нучи и Емина Јаховиќ, таа истакна дека многу ѝ се допаѓа песната и дека смета дека е едно од нивните најдобри изданија.

На крајот, таа се осврна на својот тековен албум, наведувајќи дека била изненадена од успехот на песните и нивното пласман на трендовските листи.

– Бев изненадена што сите песни се трендовски, ништо не се зема здраво за готово, секој пат работам како да ми е првпат. Среќна сум, летната турнеја почнува, едвај чекам да ги отпеам во живо – заклучи Таировиќ.

фото:Instagram printscreen/tea_tairovic