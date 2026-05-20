„Плачам цело време“: Едита проговори за своите стравови за време на бременоста

Пејачката Едита Арадиновиќ проговори за својата бременост и откри дека престанала да работи. Едита, која очекува бебе со својот поранешен партнер Ненад Стевиќ, се појави на промоцијата на Нучи и блескаше во седмиот месец од бременоста.

Таа се повлече од јавноста, но сега одлучи да даде кратка изјава за присутните медиумски екипи. Таа призна дека бременоста не ѝ пречи во секојдневниот живот, но одлучила малку да забави, како што е природата на работите.

– Излегувам, само се обидувам да се држам подалеку од очите на јавноста и медиумите. Живеам сосема нормален живот, тренирам, шетам, јадам и се дружам со моите кучиња. Престанав да настапувам и да работам, а што се однесува до стравовите за време на бременоста, искрено сè уште немам никакви. Му се предадов на Бога, верувам во добрината и знам дека сè ќе биде во ред. Плачам цело време за време на бременоста и сум шокирана колку е интензивна, плачам на сè – рекла Едита.

Foto: printscreen/instagram/editaaradinovic