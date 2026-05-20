Домашен леб од 3 состојки: Мек леб пет пати повкусен од тој од продавница

Направете домашен леб кој е многу повкусен од купениот, користејќи само три едноставни состојки.

Овој рецепт е толку лесен што дури и почетниците во кујната можат да го пробаат. Резултатот е мек, миризлив леб со совршено крцкава кора.

За разлика од купениот леб, кој понекогаш изгледа сув или безвкусен, домашниот леб има пополн вкус и мека внатрешност. Најдобро е да се ужива додека е сè уште топол, премачкан со тенок слој путер или малку од вашиот омилен џем.

Состојки:

10 г сув квасец

370 мл млака вода

500 г брашно тип 500

1 лажица сол

Подготовка:

Во мал сад, измешајте го квасецот со млака вода и оставете го 10 минути додека не стане пенасто.

Просејте го брашното во голем сад и додадете сол. Истурете го активираниот квасец и мешајте додека состојките не се соединат во лепливо тесто.

Покријте го садот со чиста крпа и оставете го тестото на топло место 2 часа, додека не се дуплира во големина.

Превртете го тестото на набрашнета површина, превиткајте го неколку пати и обликувајте го во векна. Оставете да отстои уште 30 минути.

Во меѓувреме, загрејте ја рерната на 220 степени со покриен калап за векна.

Направете рез на горниот дел од тестото со нож и ставете го во врелиот калап за векна. Печете покриен 30 минути, потоа отстранете го капакот и печете уште 15-20 минути додека кората не добие златно-кафеава боја.

Извадете го лебот од калапот за векна и оставете ја малку да се олади пред да го исечете.

извор:курир.мк

фото:Freepik