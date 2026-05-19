Ако пиете кафе веднаш по будењето, треба да го знаете ова

Пиењето неколку шолји кафе секој ден може да го подобри здравјето на срцето и целокупното здравје, но дали времето на консумирање кофеин влијае на неговите придобивки?

Студија од 2025 година, прва што го испитуваше времето на консумирање кафе и здравјето на срцето, откри дека луѓето кои пијат кафе наутро имаат помал ризик од смрт од кардиоваскуларни заболувања во споредба со оние кои пијат кафе во текот на целиот ден и оние кои не пијат кафе.

Луѓето кои пиеле утринско кафе, исто така, имале помал вкупен ризик од смртност во споредба со другите групи во студијата.

„Нашите наоди покажуваат дека не е важно само дали или колку кафе пиете, туку и во кое време од денот го пиете“, рече водечкиот автор на студијата Лу Ки.

Претходните истражувања ги покажаа здравствените придобивки од кафето, вклучително и намалувањето на ризикот од дијабетес тип 2 и незголемувањето на ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Сепак, времето на консумирање кафе сè уште не е проучено.

„Со оглед на ефектите што кофеинот го има врз нашите тела, сакавме да видиме дали времето од денот кога пиете кафе има некаков ефект врз здравјето на срцето“, рече Ки во соопштение за медиумите.

За студијата, истражувачите анализирале податоци од 40.725 возрасни лица кои учествувале во Националното истражување за здравје и исхрана на САД (NHANES) помеѓу 1999 и 2018 година. Учесниците биле прашани за целата храна и пијалоци што ги консумирале во текот на денот, вклучувајќи го и кафето, и им било побарано да наведат колку и кога.

Друга група од 1.463 возрасни лица кои учествувале во Студијата за валидација на животниот стил кај жените и мажите била искористена за надворешна валидација на моделите на пиење кафе во податоците на NHANES. Истражувачите потоа ги споредиле податоците со записите за смртни случаи во период од околу 10 години.

Од сите учесници, 36 проценти пиеле кафе првенствено пред пладне, 16 проценти пиеле кафе во текот на денот и 48 проценти не пиеле кафе.

Резултатите покажаа дека, во споредба со оние кои не пијат кафе, оние кои пијат утринско кафе имале 16 проценти помала веројатност да умрат од која било причина и 31 процент помала веројатност да умрат од кардиоваскуларни заболувања. Немало намалување на ризикот кај оние кои пијат кафе во текот на целиот ден во споредба со оние кои не пијат кафе, што укажува дека пиењето кафе во текот на денот не е подобро од воопшто да не пијат кафе.

Оние кои пијат утринско кафе се чини дека имаат корист од намален ризик без оглед на тоа колку пиеле, но поврзаноста била малку послаба кај оние кои пијат малку кафе, кои консумирале една шоља или помалку дневно.

Иако студијата контролирала фактори како што се дијабетес, хипертензија, висок холестерол, пушење, физичка активност и други, истражувањето сè уште имало ограничувања.

Ки рече дека бидејќи станува збор за опсервациска студија, истражувањето не може да обезбеди докази за каузалноста и дека се потребни дополнителни истражувања во други популации за да се потврдат наодите.

