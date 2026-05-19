Мими и Филип Нуне не може да бидат посреќни – ова е чиста љубов

Музичко брачната двојка Мими и Филип Нуне имаше убав повод за забава.

Нивниот син, малиот Никола кој им ги смени животите исполнувајќи им ги со многу радост и донесе нова димензија за се’ она претходно, порасна за уште една година и стигна до тројка.

Денот на неговиот роденден беше исполнет со радост, љубов и среќа за целото семејство, а особено за мама и тато.

Од приложеното се гледа дека тие се потрудиле за се’ да изгледа совршено, и внимавале на секој детаљ за малиот Никола да ужива во својот ден.

Тема на роденденската забава биле омилените цртани ликови од „Патролните шепи“ кои сигурно нашправија очите на славеникот и неговите другарчиња да светат од возбуда и среќа.

Инаку, Мими Јовановска и Нуиневци имаат особено исполнет професионален период од кој подготвуваат два албуми и вкупно 16 песни кои ќе бидат промовирани на есен.

