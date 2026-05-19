Индира Радиќ поминала низ пекол поради поранешниот сопруг – По разводот, тој ѝ го одзел синот

Индира Радиќ со години крие детали од својот приватен живот, па многу луѓе дури и не знаат дека има син по име Северин.

Јавноста знае многу малку за неговиот татко, освен дека двојката е разведена. Во еден момент, нејзиниот поранешен сопруг, без нејзино знаење, го однел детето од Белград во Босна, што длабоко ја погодило пејачката. Поради ова, таа морала да побара помош од судот за да го врати синот, што, по голем напор, успеала да го направи. Оттогаш, Северин живее со Индира, но никогаш не била јавно експонирана.

– Мојот живот, особено во тој период кога бев помлада, беше полн со трње, предизвици, искушенија, солзи, тага, болка. Одев и се борев како морнар. Да бев слаба и кукавичка, немаше да преживеам. Мојот поранешен едноставно го зеде детето, и тогаш сакав да умрам. Кога заврши судењето и во Босна и во Србија, синот на крајот ми припадна, но се сеќавам колку ми беше тешко да поминам низ сето тоа. „Тие работи се зад мене, не би сакала да се сеќавам на нив“, рече еднаш Индира.

Познато е дека синот го наследил талентот на мајка си, а влегол и во уметничкиот свет, а е автор на сите песни од еден од албумите на Индира наречен „Никој не е совршен“. Синот на Индира се ожени со Русинката Елина во 2021 година, а на крајот од 2017 година, пејачката ја објави среќната вест:

– Станав баба на прекрасно момче по име Мајкл. Нека ни е жив и здрав и нека имаме деца, бидејќи децата се најголемото богатство на светот – рече Индира тогаш.

Да ве потсетиме дека пејачката Индира Радиќ отсекогаш сакала да биде опкружена со природа, а сега нејзината желба се оствари. Пејачката потврди дека се преселила во Космај, каде што ужива во свеж воздух, зеленило и природа, а како што вели, вистинскиот лек за настинка е ракијата.

