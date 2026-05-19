Ќерката на Чола ужива како кралица – еве каде го поминува времето

Постарата ќерка на легендарниот пејач Здравко Чолиќ, Уна Чолиќ, е многу активна на социјалните мрежи, каде што редовно споделува моменти од своите бројни патувања со своите следбеници. Овој пат, наследничката на Чолиќ ги воодушеви сите со сцените од луксузната крајбрежна дестинација каде што моментално се одмара.

Судејќи според нејзините најнови објави на Инстаграм Стори, Уна ужива во вистински тропски рај.

На една од фотографиите е прикажан прекрасен, луксузен „бесконечен“ базен веднаш до брегот, опкружен со модерни бели лежалки, додека палми се издигаат во позадина, нудејќи нереален поглед на бескрајното сино море.

Гостите во ова ексклузивно одморалиште очигледно имаат можност целосно да се релаксираат на сонце со максимална удобност.

Уна им ја покажа и убавината на самиот брег, споделувајќи фотографии од долгата плажа со кристално чиста, тиркизна вода. Плажата е опремена со долг ред стилски црно-бели чадори со реси и удобни лежалки, а целокупната слика зрачи со мир и спокојство, без да биде премногу преполна.

Прекрасната Уна покажа и детали од барот на плажа, кој мами со вистинска летна „бохо“ естетика. Дрвени детали, масивни тропски растенија и модерен плетен мебел поставен во сенка, со директен поглед на песокот и морето, создаваат совршен амбиент за уживање во омилената музика.

Printscreen/ Instagram/ unacolic