Александра Младеновиќ ја откри својата мака – проблемите започнале во нејзината младост

Александра Младеновиќ одлучи јавно да проговори за исклучително тешкиот период низ кој поминува, откривајќи дека со години се бори со анксиозност.

Таа за прв пат отворено проговори за своето ментално здравје, признавајќи дека справувањето со состојбата не било лесно и дека оставило длабока трага во нејзиниот секојдневен живот.

Проблемите започнале во нејзината младост, кога на 18-годишна возраст го доживеала својот прв сериозен напад по стресен период и елиминирање од музички натпревар.

За време на едно патување, Александра се соочила со симптоми кои биле толку интензивни и вознемирувачки што на почетокот помислила дека станува збор за сериозен здравствен проблем.

– Во тој момент не знаев што ми е, левата рака почна да се забавува, како и целата моја страна. Мислев дека е мозочен удар. Сè ми побеле пред очите. Страв, огромен страв како да ќе се срушам. Првиот излез каде што беше, Свилајнац, таму свртевме и таму отидов кај докторот да ми даде нешто да ме смири. Тоа беше откако бев елиминирана од натпреварот. Беше напад на анксиозност, не знаев што е. Таму ми рекоа дека е анксиозност, не знаев што е. Тогаш имав 18 години. После тоа, многу често имав овие напади на анксиозност. Со години успевав некако да се справам со тоа. Работев на тоа, сега можам да го препознаам. Тогаш беше многу тешко, не ми беше дозволено да спијам сама – изјави таа за „Адрија ТВ“.

