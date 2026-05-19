Бресквица продаде половина гардероба за неколку илјади евра – не е единствената што го прави ова

Анѓела Игњатовиќ Бресквица реши да го освежи својот гардеробер, но и да заработи пари од продажба на стара облека. Пејачката почна да ги продава своите брендирани парчиња кои наводно ги носела само неколку пати, и таа го снимила целиот чин на камера за продавница која купува луксузни артикли.

Во видеата што ги сподели пејачката, можете да видите кутии, торби и облека од престижни светски брендови како што се „Диор“, „Шанел“, „Луј Витон“, „Прада“, „Гучи“, „Миу Миу“ и многу други луксузни модни куќи. Бресквица внимателно одбра парчиња што повеќе не планира да ги носи, а тие беа носени само неколку пати, додека вработените во продавницата ги прегледуваа предметите и ја проценуваа нивната вредност.

Со оглед на тоа што станува збор за скапи модни парчиња, нема сомнение дека пејачката би можела да заработи мало богатство од овие продажби. Експертите за луксузна мода тврдат дека некои од чантите и додатоците на овие брендови сè уште држат висока цена дури и по употребата, па вкупната заработка би можела да достигне десетици илјади евра.

Бресквица е позната по тоа што ги следи глобалните модни трендови и често носи луксузни парчиња, па затоа не е изненадување што нејзината гардероба вреди богатство. Обожавателите особено го коментираа фактот дека пејачката нема проблем да се откаже од скапите парчиња што ги носела само неколку пати, додека многумина заклучија дека ова е тренд што станува сè попопуларен меѓу познатите личности – продажба на брендирана облека за да се направи место за нови колекции.

Да ве потсетиме, и претходно се случило познати дами да одлучат да се ослободат од скапи парчиња облека.

Една од првите што почна да заработува на овој начин беше поранешната кошаркарка Милица Дабовиќ. Поранешната ѕвезда на „Гранд“ Светлана Орлиќ, позната како Биг Мама, се повлече од медиумите по големата популарност што ја стекна во натпреварувањето. Дури по некое време се дозна дека продава половни предмети на Фејсбук. Гоца Тржан исто така се ослободи од своите половни предмети на ист начин, а еднаш откри дека добила лоши коментари поради нејзината одлука да ги продаде своите половни предмети.

Блогерката Зорана Јовановиќ, попозната како Зорана, еднаш ги стави своите брендирани парчиња облека на продажба, барајќи дури 300 евра за стари балетанки, а корисниците на интернет ја осудија за продажба на валкани чевли.

Foto: Instagram/printscreen/brreskvicaaa1