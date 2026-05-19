Бојата не е случајна: Дали ја знаете разликата помеѓу пивото во кафени и зелени шишиња?

Бојата на шишето со пиво не е само прашање на дизајн. Кафеното стакло го штити пивото од светлина, спречува промена на аромата и му помага на пијалокот да го задржи својот вистински вкус подолго време.

Повеќето луѓе не размислуваат многу за шишето кога купуваат пиво. Тие гледаат на брендот, цената, видот на пиво или температурата, додека бојата на шишето најчесто се чини дека е прашање на дизајн. Сепак, темното шише со пиво не е само дел од препознатливиот изглед на производот – тоа има многу важна улога во зачувувањето на вкусот.

Причината е едноставна: пивото е чувствително на светлина, особено на УВ зраци и синиот дел од светлосниот спектар. Кога е изложено на светлина предолго, може да се случи хемиска реакција што го менува неговиот мирис и арома.

Една од главните состојки на пивото е хмељот, кој дава карактеристична горчина, мирис и арома. Сепак, соединенијата од хмељот реагираат на светлина, па под нејзино влијание, можат да се создадат непријатни ноти што го расипуваат искуството со пијалокот.

Ова не значи дека пивото се расипало како храна со поминат рок, туку дека светлината предизвикала реакција што влијае на неговиот вкус.

Директорот на компанијата „Quality Bottles“, Роланд Кинг, објасни за „Експрес“ дека многу луѓе не знаат колку брзо обичната светлина може да ја промени аромата на пивото.

„Луѓето се изненадени кога дознаваат дека обичната светлина може толку многу да влијае на аромата. Не е дека пивото се расипало на класичен начин, туку хемиска реакција што може да се случи многу брзо ако шишињата се чуваат во лоши услови“, рече тој.

Токму затоа голем број пива се продаваат во темни шишиња, најчесто во кафено стакло. Таквото пакување најдобро ги блокира брановите должини на светлината што можат да предизвикаат промени во пијалокот.

Зелените шишиња обезбедуваат одредена заштита, но послаба од кафеавите. Од друга страна, проѕирните шишиња го изложуваат пивото речиси целосно на светлина, што го прави поподложно на промени на вкусот ако не се складира правилно.

„Колку е потемно стаклото, толку подобро ја штити содржината. Кафените шишиња се покажаа како најефикасни во спречувањето на промените на вкусот и станаа стандард во пивската индустрија“, додаде Кинг.

Иако кафените шишиња се најпрактични за заштита на пивото, некои производители сè уште избираат зелени или проѕирни шишиња. Причината е главно визуелниот идентитет на брендот. Посветлата амбалажа може да изгледа попривлечно, а проѕирното шише му овозможува на купувачот да ја види бојата на пијалокот.

Сепак, таков избор бара дополнително внимание. Пиварниците во овие случаи често го прилагодуваат рецептот или инсистираат на подобри услови за складирање за да го намалат влијанието на светлината.

Затоа истото пиво понекогаш може да има различен вкус во зависност од тоа каде се наоѓало – во фрижидер, на полица под силна светлина, во излог или на сонце во летен ден.

Најдобро е пивото да се чува на ладно, темно место, подалеку од директна сончева светлина и силно осветлување. Шише што стои на сонце може да развие непријатни ароми многу побрзо од она што е заштитено од светлина.

Ова е особено важно во лето, кога пијалоците често се оставаат надвор, на терасата, до скарата или во багажникот на автомобилот. Дури и краткото изложување на силна светлина може да влијае на вкусот, особено ако пивото е во светло или проѕирно шише.

„Тоа е еден од оние детали што луѓето обично не ги забележуваат, а всушност прави голема разлика. Откако ќе научат како светлината влијае на пивото, почнуваат поинаку да гледаат на пакувањето и складирањето“, рече Кинг.

Izvor: Netpres