Немате време за вежбање? Само пет минути активност можат да ви бидат од корист за здравјето

Неодамнешна студија покажува дека дури и мало зголемување на дневната активност, како што се пет минути брзо одење, може значително да го намали ризикот од предвремена смрт.

Според студија објавена во списанието „Лансет“, дури и најмалото зголемување на физичката активност може да има мерливи ефекти врз долговечноста.

Истражувачите го испитале влијанието на малите промени во дневното движење врз предвремената смрт и откриле дека пет дополнителни минути брзо одење или која било активност со умерен интензитет секој ден би можеле да спречат до 10 проценти од предвремените смртни случаи вкупно и околу 6 проценти од смртните случаи кај најмалку активните групи.

Истражувањето, исто така, покажува дека намалувањето на времето поминато во седење за 30 минути на ден може да помогне во спречувањето на порани смртни случаи. Фокусот е на едноставни, повторувачки навики кои не бараат посебна опрема или долг тренинг.

Меѓу примерите, се издвојува искачувањето по скали наместо користење на лифт. Таквата кратка активност ги зајакнува нозете и ја подобрува кардиоваскуларната кондиција, а дури и неколку минути движење во текот на денот можат да имаат мерлив ефект врз здравјето.

Пораката на студијата е дека придобивките не доаѓаат само од интензивно вежбање или долги тренинзи, туку и од мали промени во вашата дневна рутина. Брзото одење и качувањето по скали се најпристапните начини за зголемување на нивото на физичка активност, особено за луѓето кои велат дека немаат доволно време за вежбање.

Студијата користела податоци од речиси 135.000 луѓе, вклучувајќи ги учесниците од UK Biobank, заедно со седум големи популациски кохорти од Норвешка, Шведска и САД.

фото: FreePik

