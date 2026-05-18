Десерт за зајакнување на имунитетот

Сувите сливи се меѓу најпопуларните сушени овошја, го лекуваат дигестивниот систем и најчесто се консумираат во компоти и зимски колачи…
Сувите кајсии се многу богати со пектин и бета-каротен, поради што се препорачуваат за оние кои имаат проблеми со очите, висок холестерол и шеќер во крвта и имаат корисен ефект врз варењето на храната.
Состојки:
200 грама суви сливи
200 грама суви кајсии
100 грама мелени ореви
100 грама овес
100 грама мелени бадеми
200 мл. мед (една чаша јогурт – 180-200 мл.)
сок од еден голем портокал
Подготовка:
Исецкајте ги сливите и кајсиите на поситни коцки. Измешајте ги мелените ореви, бадемите, овесот, медот и свежо исцедениот сок од портокал и додадете ги сувите сливи и кајсии. Измешајте сè нежно со дрвена лажица и ставете ја смесата во правоаголен калап(може и тавче) и исечете коцки десерт. (МИА)
фото:Freepik