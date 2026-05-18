Како да се намали подригнувањето и создавањето гасови?

Подригнување, гасови и надуеност се претежно природни појави, но кога стануваат чести и непријатни, може да укажуваат на лоши навики во исхраната или проблеми со варењето.

Подригнувањето или испуштањето гасови е сосема природна и честа појава. Меѓутоа, кога е прекумерно, придружено со надуеност, болка или оток на абдоменот, може да се меша во секојдневниот живот и да предизвика непријатност.

Во повеќето случаи, овие симптоми не се знак на сериозен здравствен проблем и често може да се ублажат со едноставни промени во животниот стил.

Поригнување, како телото го исфрла вишокот воздух?

Подригнувањето е начин на телото да го исфрли вишокот воздух од горниот дигестивен систем. Најчесто е предизвикано од голтање премногу воздух.

Ова може да се случи ако:

јадете или пиете премногу брзо

зборувате додека јадете

џвакате мастика

цицате тврди бомбони

пиете газирани пијалоци

пушите

За некои луѓе, голтањето воздух станува нервозна навика, дури и кога не јадат или пијат.

Зголеменото подригнување може да биде поврзано и со:

киселински рефлукс или гастроезофагеална рефлуксна болест

воспаление на желудочната слузница

инфекција со бактеријата Helicobacter pylori, која може да биде поврзана со чир на желудник

Ако подригнувањето е придружено со горушица или болка во стомакот, важно е да се обрне внимание.

Како да се намали подригнувањето

Може да помогне ако:

јадете и пиете побавно

избегнувајте газирани пијалоци и пиво

не џвакајте мастика за џвакање или не цицајте слатки

не пушете

проверете дали вашите протези ви одговараат правилно (ако ги носите)

прошетајте накратко по оброците

лечете горушица доколку е присутна

Гасови во цревата, зошто се јавуваат?

Гасовите во тенкото или дебелото црево најчесто се создаваат кога бактериите во цревата ја разградуваат несварената храна.

Гасови може да се појават и ако телото не ги разгради целосно одредени состојки од храната, како што се:

глутен (присутен во житарките)

млечен шеќер – лактоза

овошен шеќер – фруктоза

Други можни причини вклучуваат:

остатоци од храна во дебелото црево

промени во цревните бактерии

слаба апсорпција на јаглехидрати

запек

нетолеранција на лактоза или фруктоза

Целијачна болест

Како да се намали формирањето на гасови

Може да ви помогне ако:

привремено избегнувате храна што често предизвикува гасови, како што се грав, грашок, леќа, зелка, кромид, брокула, карфиол, печурки и некои овошја

прочитате етикети на производи

пробајте производи без лактоза ако се сомневате на нетолеранција

јадете храна со помалку маснотии

привремено го намалите внесот на влакна, а потоа постепено повторно ги воведувате во вашата исхрана

Некои препарати за варење на лактоза можат да им помогнат на луѓето со нетолеранција, додека ефектот на другите препарати против гасови варира од личност до личност.

