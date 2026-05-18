Ги истакна градите и го покажа својот нов имиџ: Новите фотографии од свршеницата на Роналдо се вистински шок

Позната по своите атрактивни, малку провокативни модни комбинации, Џорџина Родригез секогаш привлекува внимание каде и да се појави. Таа често е тема на странските медиуми поради своите раскошни облини, а со најновото појавување во јавноста им даде простор на светските медиуми да коментираат за својот изглед.

Имено, свршеницата на Кристијано Роналдо присуствуваше на церемонијата на доделување на наградите „Kering Women In Motion“, која се одржува во рамките на Канскиот филмски фестивал.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Настанот е посветен на жени кои дале голем придонес во филмот и, воопшто, во целата кинематографија. Во оваа пригода, Џорџина одлучи да блесне на овој настан, но и да покаже неверојатна промена во својот имиџ.

Таа носеше црни панталони и сина сатенска кошула, а комбинацијата ги истакна нејзините раскошни облини. Акцентот беше особено на горниот дел, кој, како што можете да видите, ги откриваше нејзините бујни гради.

View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

Сепак, промената на фризурата беше доста забележлива, имено, Џорџина ги замени своите кафеави прамени со руса коса, а овој стилски потег предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи.

Foto: printscreen/instagram/georginagio