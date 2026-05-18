Мозокот ви се „блокира“ за време на расправија? Експертите објаснуваат зошто се случува тоа и како да ја вратите контролата

Тешко е да се поверува дека не постои човек кој барем еднаш во животот не се скарал со некого.

Оние кои се скарале знаат дека за време на нив можат да се случат некои чудни работи.

На пример, можеби сте направиле или рекле нешто за време на расправија што навистина не го разбирате дури ни кога ќе се освестите.

И, веројатно, кога ќе се случи нешто такво, имате впечаток дека не сте биле вие, бидејќи никогаш не би рекле или направиле нешто такво. Сепак, како што објаснуваат експертите, тоа е сосема природна реакција на телото и мозокот на стресот што сте го доживеале.

Имено, расправијата е всушност стрес, и кога ќе се случи, многу лесно може да доведе до емоционално преоптоварување, т.е. забрзано чукање на срцето, напнатост, зголемен адреналин и потење.

Она што се случува потоа е дека нашиот мозок преминува во „режим на преживување“.

Според експертите, во вакви ситуации, мозокот реагира не само на она што се случува во моментот, туку и на претходните искуства, поради што дури и безопасните ситуации можат да се сфатат како закана.

Многу лесно може да се случи да преминеме на одбранбен начин на размислување и да се фокусираме на заштита на себеси и нашата емпатија да се намали, односно да не размислуваме за другите.

Ова е особено можно сценарио кога станува збор за семејство или љубовна врска, бидејќи стресот и емоциите лесно можат да го интензивираат конфликтот.

Експертите ни советуваат да ја одржуваме контролата на неколку начини, имено со препознавање на првите физички знаци на стрес, како и со промена на начинот на кој ја толкуваме ситуацијата и правење кратка пауза пред да го продолжиме разговорот.

Исто така, се препорачува однапред да се договориме за начин на „пауза“ на расправијата, со јасно враќање на разговорот кога емоциите ќе се смират.

Конфликтите се нормален дел од секоја врска, но начинот на кој се справуваме со нив може да направи голема разлика помеѓу ескалацијата и решавањето на проблемот.

