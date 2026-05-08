Брачен терапевт открива: Моментот во кој повеќето од љубовните врски „пукаат“

Сите парови се караат. Конфликтот е нормален, а честопати и здрав, во врските. Сепак, секој сака да излезе како победник од тој конфликт…

Кога се карате за нешто важно, загубата е особено тешка. Но, губењето расправија со вашиот партнер не е затоа што не го добивате она што го сакате. Ова е кога врската се става во втор план во однос на проблемот што го имате. Тоа е кога престанувате да се гледате себеси како тим и почнувате да го ставате вашето его на прво место.

Не го гледате вашиот партнер како соработник, туку како конкурент, и тоа, според Шерил Гроскопф, лиценциран брачен и семеен терапевт, е кога навистина ја губите борбата.

„Повеќето парови мислат дека ја губат борбата на самиот крај кога ќе дојдете до помислата за раскинување. Но, вистинската „загуба“ се случува порано. Ова е кога нервниот систем на една личност се префрла од обид за поврзување во обид за заштита“, објаснува таа за „Хаф Пост“.

„Разговорот потоа станува помалку за решението, а повеќе за одбраната. Не се борите за да се чувствувате блиско – борете се за да се чувствувате добро. А кога двајцата ќе влезат во режим на заштита? Тие повеќе не се поврзуваат. Тие реагираат. Разговорот може да продолжи, но врската веќе е исчезната. Тогаш повеќето парови всушност ја губат борбата – тие едноставно не го сфаќаат тоа во тој момент“.

Дури и паровите со најдобри намери можат да западнат во шеми што тивко ја еродираат комуникацијата.

„Овие навики честопати изгледаат мирни или регулирани на површината – но всушност се самозаштитни потези што ја блокираат вистинската интимност“.

„Ѝ дозволувате на другата личност да зборува, но всушност не го прифаќате тоа, собирате податоци за да можете да одговорите „правилно“ или да се одбраните. Можеби изгледа регулирано, но не е релационо“.

