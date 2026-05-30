Која е најдобрата бесплатна вежба за слабеење?

Вежбањето е често клучно за оние кои се обидуваат да ослабат, но може да одзема многу време или да бара скапа опрема и членство во теретана.

Сепак, еден матичен лекар тврди дека најдобрата вежба за слабеење може да биде многу едноставна и целосно бесплатна. Д-р Доналд Грант, виш клинички советник во The Independent Pharmacy, истакнува дека пешачењето може да го промовира губењето на тежината, да придонесе за општата благосостојба и да им помогне на луѓето да создадат конзистентни навики на движење, пишува Express.

Идеална вежба за ефикасно управување со тежината

„Пешачењето е еден од најефикасните начини да воведете вежбање во вашата дневна рутина. Тоа е исклучително прифатливо, не бара никаква опрема за вежбање и е бесплатно. Ова го прави идеален начин за ефикасно управување со тежината“, рече д-р Грант.

„Една од најголемите придобивки од пешачењето е неговата одржливост. Многу луѓе започнуваат со план за слабеење, но брзо се обесхрабруваат од интензивните тренинзи и рестриктивните пристапи кои тешко се одржуваат на долг рок. Од друга страна, пешачењето лесно може да се вклучи во секојдневниот живот, како што е прошетка за време на паузата за ручек или избор на пешачење на пократки растојанија наместо да се потпирате на јавен превоз“, додаде тој.

„Вреди да се напомене дека самото пешачење можеби не води до значително губење на тежината без пошироки промени во животниот стил, но секако може да поддржи поздрави навики и да го намали седечкото однесување. Кога е во комбинација со балансирана исхрана и доследност, пешачењето може да биде едноставен, но ефикасен начин за напредок.“

Придобивки од пешачењето

Д-р Грант објасни како пешачењето, покрај тоа што помага во губењето на тежината, има и голем број други придобивки за физичкото и менталното здравје.

„Редовното пешачење може да го подобри кардиоваскуларното здравје, да го намали ризикот од мозочен и срцев удар, да ја поддржи подвижноста на зглобовите и да ја зголеми издржливоста. Исто така е одлично за умот. Истражувањата покажаа дека само 20 до 30 минути пешачење може значително да ги намали нивоата на кортизол, што го прави лесен начин за ублажување на стресот, а воедно и за поддршка на физичкото здравје“, рече тој.

„Ова може да биде особено важно за оние кои се обидуваат да ослабат, бидејќи спиењето, нивото на стрес, менталната благосостојба и доследноста играат улога во тоа колку е одржлив напредокот на една личност“, забележа тој.

Како да го направите пешачењето уште поефикасно?

„За да го направите пешачењето уште поефикасно и потенцијално да ги подобрите резултатите, препорачувам зголемување на интензитетот или пократки прошетки во текот на денот. Пешачењето со побрзо темпо или изборот на рути со пострмни наклони се одлични начини да го направите ова“, советува д-р Грант.

„Брзото одење е особено корисно бидејќи го зголемува срцевиот ритам повеќе од лежерната прошетка, а сепак е изводливо за многу луѓе. Додека одите брзо, лицето треба да може да води разговор, но да се чувствува малку повеќе без здив од вообичаеното“, објасни тој.

Доследноста е поважна од совршенството

„Еден од најважните совети кога станува збор за одење е дека доследноста е поважна од совршенството. Човек не мора да прави одреден број чекори секој ден за оваа вежба да биде корисна. Редовното зголемување на движењето со текот на времето може да поддржи долгорочен напредок“, нагласи докторот.

Сепак, тој предупредува дека луѓето со постоечки здравствени состојби, проблеми со мобилноста или значителна прекумерна тежина треба да се консултираат со лекар пред да направат големи промени во нивото на активност, особено ако чувствуваат болка во градите, вртоглавица или невообичаено отежнато дишење.

„Севкупно, пешачењето е еден од наједноставните и најпристапните начини на кои луѓето можат да го поддржат напредокот во губењето на тежината. Можеби не изгледа толку интензивно како другите форми на вежбање, но кога се прави доследно, може да игра значајна улога во подобрувањето на нивото на активност и поддршката на долгорочното здравје“, заклучи д-р Грант.

Izvor: Курир.мк