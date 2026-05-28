Ослободете се од стресот: Ако сте постојано под стрес, овој тренд е направен за вас

Ако се чувствувате преоптоварени од навидум бесконечна листа на обврски, можеби е време да забавите.

Ако се чувствувате преоптоварени од навидум бесконечна листа на обврски, можеби е време да забавите – или уште подобро, да го примените терминот „slowmaxxing“. Во својата суштина, овој тренд е за ставање мала кочница во нашите зафатени денови за да можеме да бидеме повеќе присутни во моментот.

„Времето се чувствува поизобилно кога не брзаме наоколу“, ѝ вели авторката Лаура Вандеркам на Марта Стјуарт. Таа објаснува дека премногу брзање може да го направи времето да се чувствува оскудно. „Движењето малку побавно е одличен начин да се потсетиме дека имаме време за она што ни е важно.“

Во култура која често го слави мултитаскингот, „slowmaxxing“ е многу потребен противотров што може да помогне во ресетирањето на нашиот нервен систем.

Еве како да го вклучите концептот во вашиот секојдневен живот.

Планирајте однапред

За многумина од нас со тешки распореди, идејата за забавување може да изгледа нереална, дури и невозможна. Но, Вандеркам вели дека е полесно остварливо отколку што мислиме. Клучот, вели таа, е да се пронајдат едноставни начини за оптимизирање, адаптирање и „проширување“ на времето во рамките на вашата дневна рутина.

Одвојте време секоја недела за да ги исцртате вашите приоритети, обврски, рокови и цели. „Полесно е да се опуштите ако имате добра претстава за тоа што се случува“, објаснува Вандеркам. Откако ќе ја воспоставите таа основа, можете да почнете да правите прилагодувања што овозможуваат сериозно „slowmaxx“ забавување.

Овој пристап ви помага да видите дали навистина имате доволно време за сè што ви е на тацна. Иако на почетокот може да изгледа премногу, запишувањето на сè ви дава подобро чувство за контрола врз вашиот распоред и на крајот го прави да изгледа полесно за управување.

Создадете простор за дишење

Наместо да го полните вашиот календар до точка каде што нема простор за дишење, важно е да оставите „тампон зони“ помеѓу активностите за да можете да бидете порелаксирани и присутни. Малку слобода во вашиот распоред може да направи голема разлика, особено за оние кои постојано доцнат или брзаат. Дозволувањето дополнително време за секоја задача (полека, но сигурно) го прави животот помалку хаотичен.

Оваа техника може да се користи и за планирање на наменето слободно време во текот на целата недела. Вандеркам препорачува проактивно создавање „отворен простор“ во вашиот календар со закажување време за одмор. Можеби звучи контраинтуитивно, но закажувањето слободно време може да ви помогне да се држите до него.

Започнете го утрото полека

Начинот на кој го започнувате денот го поставува тонот за сè што следи. Наместо прво да посегнете по телефонот, започнете со свесно дишење или пиење шолја кафе без одвлекување на вниманието – дури и 10 минути можат да направат голема разлика.

Најважно е да си дадете малку повеќе време наутро за да не се чувствувате брзано. Ова може да значи будење порано, кратка прошетка пред работа или само неколку минути сами пред да се разбудат останатите членови на вашето домаќинство. Водењето дневник или читањето се исто така начини да го започнете денот полека, пред да бидете преоптоварени со пораки и е-пошта.

Намалете го времето поминато пред екран

Иако социјалните медиуми и интернетот можат да бидат корисни алатки, тие исто така можат да ни го украдат вниманието и менталната енергија, честопати без да забележиме. Намалувањето на времето поминато пред екран, дури и во мали количини, може да направи голема разлика ако сакате да имате повеќе време за работите што ги сакате.

„Секој има време за одмор, дури и ако не е толку многу колку што би сакале“, вели Вандеркам. „Прашањето е дали го користиме за вистинска релаксација или за работи како бесцелно скролување што не нè прават подобри.“

Ако ви е тешко да се оддалечите од телефонот, обидете се да го полните во друга соба. Ова е особено корисно навечер ако спроведувате рутина без екран пред спиење или наутро. Апликациите што го ограничуваат користењето на телефонот исто така можат да ви помогнат да го надоместите изгубеното време за скролување.

Дајте приоритет на активности што се „чувствителни на допир“

„Оптимизирањето на вашите рутини за смиреност и уживање значи избор на време за одмор што навистина ви ја враќа енергијата“, вели Вандеркам. Ова може да биде готвење од нула, градинарство, решавање загатки, читање, набљудување ѕвезди или работа на креативен проект – сè што ве смирува и ве охрабрува да забавите.

Таа препорачува поставување намери за кратки 30-минутни сегменти (кои секогаш можат да се продолжат ако влезете во состојба на флуидност). „Ако не избереме како ќе го поминеме слободното време, обично завршуваме на нашите телефони или Netflix“, додава Вандеркам.

Собирите без телефони се уште еден начин да го вклучите slowmaxx во вашиот општествен живот. Поканете пријатели да готват заедно, правејќи свежи тестенини, кнедли или друго јадење што бара раце и внимание. Кога телефоните се оставаат настрана и темпото се забавува, разговорите често стануваат подлабоки и позначајни, а вечерата станува можност за присуство и вистинска поврзаност.

извор: Курир.мк

фото: Freepik