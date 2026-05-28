Пејачката абортирала во четвртиот месец: „Млеко ми течеше по градите во кафана“

Пејачката Злата Петровиќ отворено проговори за тешкиот период од младоста, кога како малолетничка била во договорен брак и се соочила со несакана бременост.

Како што раскажала, на само 16 години била принудена да се омажи за маж кого не го сакала, поради што во тој момент не била подготвена да стане мајка. Во четвртиот месец од бременоста, таа донела одлука да ја прекине, и покрај ризиците што ги содржела таквата постапка.

– Веројатно така требало да биде. Во тоа време имав само 16 и пол години. Моите родители мислеа за мене во тоа време. Некој друг донесуваше одлуки за мене. Секако, како 16 и пол годишно дете, мислев дека тоа е мојот најголем товар од кој треба да се ослободам. Тоа е најголемиот грев, тоа е всушност убиство, убивате дете. Во тоа време бев бремена четири месеци и никој од лекарите не сакаше да го направи тоа. Да се ​​прашав себеси, немаше да се мажам, ќе речев не, но, па, можеби така требало да биде. Има многу жени кои изгубиле дете или имале абортус, а потоа не можеле повторно да забременат. За среќа, родив деца по тој абортусот. Фала му на Бога, така е – рекла таа.

Злата откри и еден детаљ што останал длабоко врежан во нејзиното сеќавање – веднаш по процедурата, таа отишла да пее.

– Во моментот кога имав абортус извршен од маж кого дури и не го познавав, се качив на автобус до кафулето каде што пеев. Веднаш по абортусот си заминав, пристигнав во кафулето, се пресоблеков… Никогаш нема да го заборавам тоа. Носев зелен фустан кога во еден момент млекото почна да ми тече по градите. На крајот на краиштата, беше четвртиот месец од бременоста. Зелениот фустан и двете линии млеко, сè беше видливо, никогаш нема да го заборавам тоа. Кога го премотувам филмот, совеста ме гризе, се прашувам: Што не требаше да биде поинаку?”. Што да правам, сè е живот. Ми се случува и сега кога ќе видам бубачка, и некој сака да ја убие, ја фрлам низ прозорецот, па оставете ја да живее, а таа е живо суштество – рече пејачката.

foto: printscreen/youtube/Zlata Petrović AmiG Show