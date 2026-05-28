Градите „горат“ во преден план: Бојана Лазиќ во фустан со корсет

Водителката Бојана Лазиќ повторно привлече внимание кога се појави на снимањето на новата епизода од популарното музичко натпреварување „Пинкови Ѕвезди“. За оваа пригода, Бојана внимателно избра стајлинг кој претставуваше совршен спој на екстремна елеганција од една страна и исклучително привлечен изглед од друга страна.

Во центарот на вниманието беше нејзиниот зачудувачки црн фустан без прерамки. Ова парче облека беше скроено максимално да ја следи и нагласува линијата на нејзиното тело, што беспрекорно ја истакнуваше класичната и секогаш посакувана силуета на песочен часовник. Црната боја дополнително придонесе за визуелниот впечаток на гламур и елеганција.

Посебен акцент на креацијата беше ставен на нејзиниот горен дел, кој беше дизајниран во стилот на корсет со внимателно вградени корпички, а градите беа во преден план и позитивните коментари за изгледот на Бојана се излеваа.

Да потсетиме, таа како што претходно истакна, не сака да биде лажно скромна кога станува збор за финансиите.

– Финансиската стабилност ми е важна кај мажот. Не барам вили и камиони, важно ми е да имам свој дом, сигурна работа, да можам да патувам некаде. Маж кој вели дека финансиите не му се важни, лаже. Најважен е мирот, ако го задржиш тоа, и имаш свое време и заработуваш пари покрај тоа, тогаш тоа е добитна комбинација – вели Бојана. А како што објаснила, сè уште не нашла партнер „за цел живот“ што би му го претставила на својот син.

