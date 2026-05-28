Песната „Гратче мое убаво“ на Христијан Божинов – Кико победи на Фолк Фест Валандово 2026 година

Со 20 нови композиции, многу емоции и аплаузи, вечеравечер (27.Мај) во салата „Јанко Узунов“ во Валандово се одржа големата фестивалска вечер од 39-тото издание на Фолк Фест Валандово 2026 кое со директен пренос се прикажуваше на МРТ1.

На сцената оживеа македонската песна во своето најубаво издание, а публиката уште еднаш покажа дека Валандово е градот на музиката, традицијата и безвременските мелодии.

Учесниците донесоа нова енергија, современ звук и песни кои ќе останат да се пеат. Вечер исполнета со музика, емоции и моменти за паметење.

Во прекрасна фестивалска атмосфера беа прогласени победниците на Фолк Фест Валандово 2026.

Награда за најдобра песна: „Гратче мое убав“ – Христијан Божинов – Кико

Втора награда:

„Солзи немам“ – Благица Калева

Трета награда:

„После се’“ – Анета Љумаковска, Јане Динев и Анета Бенд

Награда за најдобар текст :

„Жено Неверна“ -Томислав Коцевски – Пепси (инт. Драган Даце Николовски)

Награда за најдобра музика:

„Гратче мое убаво“ – Зоран Ванев (инт. Христијан Божинов – Кико)

Награда за најдобар анражман :

„После се’“ – Томислав Коцевски – Пепси (инт. Анета Љумаковска, Јане Динев и Анета Бенд)

Награда за најдобара интерпретација :

„Солзи немам“ – Благица Калева

Инаку, претфестивалската вечер (26. Мај) на Фолк Фест Валандово 2026 донесе емоција, традиција и песни што публиката ги пееше во еден глас. Плоштадот во Валандово беше исполнет со музика, спомени и радост што ја носи македонската песна.

