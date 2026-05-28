Стапчиња од тиквички во полента: Здрава ужина што ќе „исчезне“ од масата за кратко време

Доколку барате едноставно, лесно и вкусно јадење кое може да се послужи како ужина, прилог или дури и лесна вечера, крцкавите стапчиња од тиквички во полента се вистинскиот избор, особено кога се послужуваат со освежителен кремаст сос од јогурт.

Ќе добиете незаменлива комбинација од крцкава надворешност и сочна внатрешност што ќе ве освои при првиот залак, што е нешто што на сите ни е потребно од време на време.

Она што го прави овој рецепт уште попривлечен е тоа што не се пржи во масло, туку се пече во рерна, што го прави многу полесен и погоден за секојдневно јадење.

Состојки:

– 2 големи млади тиквички

– 1 чаша полента

– 2 лажици рендан пармезан (по желба)

– 1/2 лажичка лук во прав

– сол и бибер по вкус

– 2 јајца

– маслиново масло

Подготовка:

Подготовка на тиквичките:

Добро измијте ги тиквичките и исечете ги на стапчиња, со големина на вашиот прст. Потоа лесно посолете ги и оставете ги да отстојат околу 10 минути за да се ослободи вишокот вода, а потоа исушете ги со хартиена крпа.

Подготовка за пржење:

Во еден сад изматете ги јајцата, а во друг измешајте ја полентата, пармезанот, лукот во прав, солта и биберот.

Потопете го секое стапче тиквички прво во јајцата, а потоа во смесата од полента, така што ќе биде рамномерно обложено од сите страни. Важно е добро да се притисне за смесата да се залепи за колбата. После тоа, наредете ги стапчињата во плех, кој претходно сте го обложиле со хартија за печење. Пред печење, лесно посипете ги со маслиново масло за да им дадете дополнителна крцкавост за време на печењето. Загрејте ја рерната на 200 степени и печете ги стапчињата околу 25 минути, или додека не станат златни и крцкави.

Крем сос од јогурт:

Додека тиквичките се печат, подгответе го сосот.

Во сад измешајте:

– 1 чаша густ јогурт (грчки или обичен)

– 1 чешне лук, ситно рендано или згмечено

– сок од 1/2 лимон

– лажица маслиново масло

– сол по вкус

– свеж копар или нане, по желба

Добро измешајте ги сите состојки и оставете го сосот во фрижидер да се олади додека се печат стапчињата, за да биде освежителен и кремаст со топло јадење.

