Најголемата грешка на првиот состанок: Многумина велат дека една навика веднаш ги одвраќа

Современиот начин на состанување донесе бројни промени во љубовните врски, но и нови правила на однесување кои им пречат на многумина.

Додека првите состаноци порано беа можност за искрен разговор и запознавање, денес сѐ повеќе луѓе признаваат дека брзо губат интерес поради навика што стана речиси секојдневна – постојана употреба на мобилните телефони за време на состанокот.

Многумина веруваат дека нема ништо понепријатно од ситуација во која лицето постојано проверува пораки, одговара на известувања или прелистува низ социјалните мрежи за време на разговор. Таквото однесување остава впечаток на незаинтересираност и често испраќа порака дека телефонот е поважен од лицето што седи спроти него.

Експертите за врски предупредуваат дека вниманието и присуството играат клучна улога во создавањето привлечност. Кога некој постојано гледа во екранот за време на состанок, другата страна може да се чувствува запоставена или непосакувана. Поради ова, многумина одлучуваат да не продолжат да комуницираат по првата средба.

Проблемот е дополнително влошен од потребата да се објавува секој момент на социјалните мрежи. Фотографирањето храна, снимањето на атмосферата или објавувањето детали од состанокот им изгледа слатко на некои, но на многумина им создава чувство на неприродност и површност. Сè повеќе луѓе велат дека сакаат спонтаност и искрен разговор, а не чувство на учество во содржини на социјалните медиуми.

Психолозите велат дека модерната технологија, додека ги поврзува луѓето, може да го оштети и квалитетот на меѓучовечките односи. Контактот со очи, активното слушање и покажувањето интерес за другата личност се особено важни на состаноците. Токму овие мали нешта често одредуваат дали ќе се развие хемија и поврзаност меѓу две личности.

Интересно е што многумина денес ја наведуваат способноста да се спушти телефонот и да се фокусира на моментот како пожелна особина. Во ерата кога сите се постојано онлајн, целосното внимание стана реткост, но и едно од најатрактивните нешта на состаноците.

Иако технологијата го олеснува запознавањето нови луѓе, се чини дека прекумерната приврзаност кон екранот сè повеќе станува причина зошто романтиката го губи својот шарм.