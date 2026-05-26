Зошто секојдневната прошетка е клучна за здравјето и долговечноста?

Експертите предупредуваат дека недоволното движење и седечкиот начин на живот го зголемуваат ризикот од хронични болести, нарушено ментално здравје, послаба подвижност, намалување на густината на коските и когнитивен пад.

Прескокнувањето на секојдневната прошетка може да му наштети на вашето здравје многу повеќе отколку што мислите.

Седечкиот начин на живот е поврзан со поголем ризик од хронични заболувања и послабо општо здравје. Пешачењето е практичен и достапен начин да останете активни, без разлика на темпото или времетраењето, пишува „Eating Well“.

Кратка прошетка може значително да придонесе за здравјето на телото и умот. Овој вид движење со мало оптоварување има придобивки за секој аспект од здравјето – од расположението и мозокот, до срцето, коските, мускулите и метаболизмот.

„Секојдневното пешачење е еден од наједноставните начини да го поддржите општото здравје“, вели д-р Кристина Ле-Шорт за „Eating Well“.

Затоа не изненадува што, ако не пешачите секој ден, вашето здравје може да трпи последици. Но, колку навистина е тоа штетно?

Зголемен ризик од хронични болести

„Ниското ниво на активност е поврзано со послабо кардиоваскуларно и метаболичко здравје“, вели Ле-Шорт.

Седечкиот начин на живот се поврзува со поголем ризик од хронични состојби како дијабетес тип 2, срцеви заболувања, па дури и одредени видови рак. Ако поминувате премногу часови седејќи и не се движите доволно во текот на денот, вашето физичко здравје може сериозно да биде нарушено.

Наједноставното решение? Пешачете.

Голема студија од 2025 година покажала дека само 15 минути брзо пешачење дневно е поврзано со речиси 20 проценти помал ризик од прерана смрт од која било причина.

Полошо расположение

Пешачењето го поддржува менталното здравје исто колку и физичкото.

Без него, „веќе ги немате неурохемиските придобивки што ги носи пешачењето“, вели д-р Ешли Каценбек, што може да придонесе за проблеми како анксиозност и депресија.

Истражувањата покажуваат дека долготрајното седење може да го зголеми ризикот од депресија. Кај адолесцентите, седењето повеќе од шест часа дневно е поврзано со анксиозност, ниска самодоверба и депресија.

Наспроти тоа, голема анализа на 75 студии покажала дека пешачењето – без разлика на брзината, растојанието или времетраењето – е поврзано со значително подобрување кај депресијата и анксиозноста.

Намалена подвижност

Без редовно пешачење, вашата подвижност со текот на времето може да опадне.

„Кај луѓето со хронична болка, тоа може да ги направи секојдневните активности потешки и да го зголеми стравот од движење“, вели Ле-Шорт.

Одржувањето на активноста станува уште поважно со стареењето, бидејќи постарите лица се повеќе склони кон седечки начин на живот, што може да ги отежни секојдневните активности и да го зголеми ризикот од инвалидитет.

„Од друга страна, редовното пешачење може да помогне да се намали вкочанетоста и да се спречи губењето на функцијата што се јавува кога активноста постепено опаѓа“, додава Ле-Шорт.

Дури и мали количини пешачење можат да помогнат во зачувување на подвижноста и независноста со стареењето.

Лошо здравје на коските

„Како што старееме, пешачењето помага во одржување на густината на коските“, вели д-р Нора Констанино.

Студија од 2022 година покажала дека брзо пешачење во траење од 30 минути, најмалку три пати неделно, ја подобрува минералната густина на коските кај жени пред менопауза.

Друга студија кај постари жени покажала дека околу 10.000 чекори дневно, без разлика на интензитетот, се поврзани со поголема густина на коските.

Ако не пешачите редовно, можете да ги пропуштите овие заштитни ефекти.

Ако 10.000 чекори ви изгледаат недостижно, почнете со помалку и постепено зголемувајте според вашите можности.

Когнитивен пад

Прескокнувањето на редовните прошетки може да влијае и на здравјето на мозокот, вели Констанино.

Пониските нивоа на физичка активност се поврзани со поголем ризик од деменција.

Од друга страна, доследното пешачење може да помогне мозокот да остане здрав со стареењето.

Студија од 2021 година покажала дека возрасни лица постари од 65 години, по шестмесечна програма за пешачење, имале подобрување на вниманието, меморијата и извршните функции.

Затоа насоките за физичка активност во САД го препознаваат подобрувањето на когнитивните способности како една од клучните здравствени придобивки од физичката активност кај возрасни над 50 години.

Дали мора да пешачите?

Ако пешачењето не ви одговара, постојат многу други начини да ги добиете физичките и менталните придобивки од движењето. Секоја активност се брои.

„Целта е повеќе да се движите, а помалку да седите. Затоа пронајдете активност што ви одговара и обидете се да ја практикувате неколку дена неделно, а потоа постепено зголемувајте го бројот на денови или времетраењето“, вели Констанино.

Препораките вклучуваат комбинација од аеробни и вежби за сила во текот на неделата, па добро е да ги имате предвид и двата вида активности додека истражувате различни форми на движење.

„Возење велосипед, пливање, вежби во вода, тренинг за сила, јога, таи чи, танц и структурирана физикална терапија можат да ја поддржат подвижноста, кондицијата и функционалноста“, вели Ле-Шорт.

„Најважно е да пронајдете форма на движење што е безбедна, реална и одржлива.“

