„Како сцена од филм“: Милица Тодоровиќ го изненади својот партнер

Пејачката Милица Тодоровиќ покажа колку е внимателна и посветена, па затоа подготви изненадување за својот партнер за неговиот роденден, кое тој ќе го памети.

Милица организираше интимна прослава далеку од градските гужви и очите на јавноста, па за таа пригода изнајми луксузна куќа со необичен дизајн на падините на планината Космај, каде што заедно го поминаа викендот уживајќи во природата, мирот и целосната приватност.

Според извори блиски до пејачката, Милица го планирала секој детаљ со денови однапред за да го подготви својот партнер со посебно искуство и атмосфера слична на романтичен филм.

Куќата што ја одбрала се наоѓа во скриен дел од планината, опкружена со шуми и зеленило, а модерниот ентериер и големите стаклени ѕидови нудат прекрасен поглед. Таа посвети посебно внимание на декорацијата, па патеката до куќата беше покриена со црвени ливчиња од роза, додека миризливи свеќи и фенери дополнително ја надополнуваа романтичната атмосфера.

На вратата го пречека насмеаната Милица, видливо возбудена од изненадувањето што го подготвила.

Внатрешноста на куќата беше декорирана во топли тонови, со многу цвеќиња, светла и декоративни детали што му даваа на просторот бајковит изглед. На масата беа омилените јадења на славеникот, луксузни десерти и специјално дизајнирана торта, додека тивката музика дополнително придонесуваше за интимната атмосфера.

– Милица сакаше овој роденден да биде целосно посветен на нив и времето што го поминуваат заедно. Денот го поминаа шетајќи низ природата, пиејќи кафе на тераса со поглед на шумата и уживајќи во мирот што ретко го имаат поради работните обврски. Сè изгледаше како сцена од романтичен филм – изјавил извор близок до пејачката за Курир.рс

Како што понатаму се наведува, во текот на вечерта двојката уживала во вино и во друштво на неколку блиски пријатели, а атмосферата била многу емотивна и искрена.

foto: printscreen/instgaram