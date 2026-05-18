Седум намирници што никогаш не треба да ги чувате на кујнскиот пулт

Иако некои видови храна може безбедно да се чуваат на шанкот, одредени видови треба да се чуваат во фрижидер или поинаку за да се намали растот на бактерии, да се зачува свежината и да се намали расипувањето на храната.

Јајца

За да се намали растот на салмонела, јајцата треба да се чуваат во фрижидер. Цели јајца во лушпа може безбедно да се чуваат во фрижидер од три до пет недели.

Пиперки

Студиите покажуваат дека ладењето на пиперките е неопходно за да се намали загубата на вода, да се забави зреењето и да се спречи расипувањето. За да се одржи свежината, пиперките може да се чуваат во пластична кеса во фрижидер до пет дена.

Бобинки

Студиите покажуваат дека ладењето на бобинките го забавува расипувањето и го спречува губењето на нивните природни шеќери и органски киселини. Јагодите се препорачува да се чуваат во фрижидер од еден до три дена; боровинките од 10 до 14 дена; а свежите капини од три до шест дена.

Компири

Компирите не треба да се оставаат на работните површини или на места каде што можат да бидат изложени на сончева светлина, топлина или влага, што може да доведе до предвремено расипување.

Истражувањата покажуваат дека компирите треба да се чуваат на темно, ладно место, како што е оставата, за да се максимизира задржувањето на хранливите материи.

За да се продолжи целокупната свежина и да се продолжи рокот на траење, чувајте ги компирите во перфорирани пластични или хартиени кеси.

Краставици

Краставиците и другото овошје и зеленчук богато со вода треба да се чуваат во фрижидер за да се зачува свежината и влагата, кои инаку би се исцрпиле ако се остават на работниот простор.

Се препорачува краставиците да се консумираат во рок од една недела од ладењето за да се обезбеди најдобар квалитет, вкус и ниво на влага.

Мајонез

За да се намали растот на штетни бактерии што можат да предизвикаат труење со храна, зачините како што е мајонезот треба да се чуваат во фрижидер по отворањето.

По отворањето, Министерството за земјоделство на Соединетите Американски Држави (USDA) препорачува чување мајонез во фрижидер до два месеци.

Сечкано овошје или зеленчук

За оптимална свежина, овошјето и зеленчукот што се сечат дома или се купуваат претходно исечени, не треба да се оставаат на шанкот за складирање.

Ладењето на претходно исечените производи е од суштинско значење за да се минимизира растот на бактерии што би можеле да доведат до инфекции или заболувања што се пренесуваат преку храна.

извор:popara.mk

фото:Freepik