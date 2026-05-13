Терапевтите велат дека следните знаци покажуваат на крај на врската: „Ова е најголемиот проблем кој го гледам кај паровите“

Честа поплака од новопечените самци е дека посакуваат порано да се извлечат од старата врска.

Зошто? Па, знаците на влошување на врската обично започнуваат многу пред да бидете подготвени да го признаете тоа, како на себе, така и на вашиот партнер.

Сепак, прекинувањето на врската не е секогаш лоша работа. Терапевтите за врски ги истакнуваат главните знаци дека врската е завршена. Ако забележите повеќе од неколку од нив во вашата врска, можеби е време сериозно да размислите што сакате следно и дали има можности да ја подобрите вашата врска.

Вашиот партнер поминува повеќе време со други отколку со вас

Едно од најголемите црвени знамиња е ова, велат терапевтите.

– Забележувате дека поминуваат помалку време со вас, а повеќе време со семејството и пријателите. Ова значи дека вложуваат повеќе енергија и време во други врски во нивниот внатрешен круг“, вели Ронда Милрад, терапевт за односи за најдобар живот.

И двајцата сте исклучително компатибилни

Ова може да изгледа како добра работа, но може да покаже дека едната или двете страни во врската повеќе не се грижат доволно. Рамнодушноста не е толку пријатна во врските. Повеќето парови треба да преговараат или да разговараат за прашања.

Кога ќе се случи нешто големо, не сте први што ќе слушнете за тоа

Која е првата личност на која и ги кажувате новостите? Одговорот на ова прашање кажува многу за вашата врска со партнерот.

Веќе не ги извршувате вообичаените активности заедно

Секој пар потпаѓа во ритуали или навики. Кога една личност почнува да се потпира на овие планови или постојано ги прави самостојно, тоа може да биде знак дека врската е при крај.

Се чувствувате сами кога сте заедно

Дали се чувствувате како да сте прилично сами, дури и кога поминувате време со вашиот партнер?

„Ова е најголемата грижа што ја гледам со паровите кои доаѓаат на терапија“, вели Ирина Бехле, терапевт за односи и тренер.

– Физички се заедно, но емотивно се чувствуваат осамено и исклучени. Тивка воздишка дека врската за жал е при крај, освен ако не сфатат и не ја сменат.

извор: Курир