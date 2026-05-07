Зошто некои мажи мислат дека ниедна жена не е доволно добра?

Веројатно сите сте познавале барем еден маж во вашиот живот за кого ниедна жена не е доволно добра. Тој наоѓа маани кај секого, секоја врска со текот на времето станува „комплицирана“ и обично ја обвинува другата страна за неуспехот на врската. Но, проблемот можеби не се жените што ги среќава, туку самиот тој.

Недостатокот на самосвест, емоционалната недостапност и склоноста кон саботирање на врските можат да го спречат да изгради стабилна врска, иако е убеден дека едноставно сè уште не го пронашол „вистинскиот“. Како што пишува YourTango, психолозите идентификувале 11 вештини што често им недостасуваат на таквите мажи.

Самосвест

Човек без развиена самосвест веројатно не е свесен за тоа како неговото однесување влијае врз другите. Оваа вештина му овозможува да ги разбере сопствените емоции и реакции. Без неа, неговите постапки можат да ги одвратат луѓето. Преплавен од емоции со кои не знае како да се справи, тој ќе ги истури врз другите, што може да ги оштети дури и најсилните врски.

Таквиот маж може да мисли дека ниедна жена не е доволно добра, кога всушност проблемот е во тоа што тој не ги контролира своите чувства и однесување. Ги оттурнува луѓето настрана и ги обвинува сите освен себеси.

Емоционална достапност

Во здрава врска, двајцата партнери треба да бидат емоционално достапни. Ова значи дека тие се отворени и спремни не само да ги споделат своите чувства, туку и да ги слушнат чувствата на другата личност. Ако мажот не може да го направи ова, веројатно е дека постојано ќе ги отфрла жените.

Наместо да сфати дека проблемот е во него, тој ќе ја префрли вината на партнерката. Иако рамнотежата на емоционалната достапност во врската се менува и понекогаш едната партнерка носи поголем дел од товарот, ако мажот не е подготвен да ја поддржи својата партнерка на овој начин, веројатно ги саботира сопствените врски.

Реални очекувања

Некои мажи се саботираат себеси со тоа што имаат нереални очекувања. Тие влегуваат во врска со претпоставката дека жената ќе ги задоволи сите нивни потреби и критериуми. Ако таа ги нема сите особини на неговата листа, тој може да ја отпише. Тоа е неправедно кон двете страни. Чекајќи го совршениот партнер, тој може да пропушти можност за посебна врска.

Веројатно мисли дека жената не е доволно добра бидејќи очекува невозможното од неа. Лице со развиени животни вештини знае дека никој не е совршен. Оние кои не можат да го разберат ова ќе продолжат да се наоѓаат во незадоволителни врски, фрустрирани бидејќи не им е задоволена секоја мала потреба.

Способност за обврзување

Секоја врска бара посветеност. Неправедно е да се очекува жената да остане во врска ако мажот не е подготвен целосно да се посвети. Некои мажи имаат сериозни проблеми со приврзаност. Можно е тие да не се посветат целосно на жената, а сепак да се прашуваат зошто нивните врски не функционираат.

Наместо да се соочат со своите внатрешни проблеми, тие ги обвинуваат сите околу нив. Проблемите со посветеноста може да се решат, но ако тој одбие да вложи труд, ќе продолжи да пропушта можности за она што можеше да биде одлична врска.

Комуникациски вештини

Ниеден пар нема совршени комуникациски вештини, но многумина се трудат најдобро што можат да разговараат за работите и да ги решат проблемите на смирен и цивилизиран начин. Во врската, важно е да му кажете на партнерката како се чувствувате и да добиете разбирање за возврат. Ако мажот мисли дека никогаш не греши, а во исто време комуницира лошо, тој е осуден на неуспех.

Тој може да ја обвинува партнерката колку што сака, но проблемот е подлабок отколку што мисли. Ефективната комуникација помага да се реши проблемот. Маж на кого му недостасува оваа вештина може да се најде во маѓепсан круг од расправии. Полесно му е да ја обвинува неа отколку да се соочи со сопствените недостатоци.

Емпатија

Емпатијата игра клучна улога во врските бидејќи ни помага да разбереме како се чувствуваат нашите партнери. Кога се ставаме во нивна кожа, можеме да им пружиме поголема утеха. Емпатијата ни помага да ги надминеме предизвиците, а паровите често излегуваат посилни од тешки ситуации. Таа ја одржува врската жива кога се чини дека може да се распадне.

Маж на кој му недостасува емпатија можеби нема да се однесува кон својата партнерка со доволно грижа и внимание. Наместо тоа, ќе го изгуби трпението кога таа е несреќна. Ова на крајот ја одвраќа од него, но тој сепак ќе најде начин да заклучи дека проблемот бил во тоа што таа „не била доволно добра“.

Самодоверба

Ако на мажот му недостасува самодоверба, несигурноста и љубомората лесно можат да влијаат на врската. Наместо да се соочи со сопствените чувства на инфериорност, тој може да почне да наоѓа маани кај партнерката и да се убедува себеси дека таа не е доволно добра за него. На овој начин, тој ги проектира сопствените стравови врз неа и на крајот ја саботира врската.

Амбиција

Жената која е амбициозна и ориентирана кон цели веројатно сака партнерка која ја дели таа енергија. Ако мажот е задоволен со стагнација и не се стреми да биде најдобрата верзија од себе, таа може да се замори од таа врска. На крајот, таа може да го напушти, а тој некако ќе заклучи дека тоа е затоа што таа не била доволно добра за него.

Амбицијата е клучна за личен раст. Некои мажи се задоволни да останат на место, што може да биде непривлечно за жените. Ако неговата партнерка го остави, тој ќе претпостави дека проблемот бил нејзин, а не неговата пасивност.

Вештини за решавање конфликти

Некои мажи мислат дека врската е лоша ако во неа има караници. Вистина е дека секој пар има проблеми од време на време. Важно е како се опоравуваат од конфликт. Силните врски се темелат на вештини за решавање конфликти. Кога ќе се појави расправија, паровите со овие вештини можат да ја решат брзо и продуктивно. Ако мажот не го знае ова, може да се најде во постојани расправии со својата партнерка.

Бидејќи не може да го реши проблемот заедно со неа, може да почне да ја гледа само неа како проблем. Кога врската ќе пропадне, лесно му е да каже дека таа не била доволно добра, кога всушност не вложил никаков напор.

Трпение

Не е изненадувачки што маж без трпение може да се најде во низа несреќни врски. Нашите партнери понекогаш ќе прават работи што нè нервираат. Трпението ни овозможува да ја прифатиме личноста таква каква што е, дури и кога нешто нè фрустрира.

Ако мажот нема трпение, може многу да ѝ вика на партнерката, отуѓувајќи ја. Понекогаш во врска е потребно трпение за да си го гризете јазикот. Ако мажот ја каже секоја негативна мисла за својата партнерка затоа што таа „го тестирала неговото трпение“, лесно ќе се убеди себеси дека таа никогаш не била доволно добра.

Флексибилност

Секоја врска бара одредена доза на флексибилност. Работите не секогаш ќе одат онака како што сте планирале и мора да бидете спремни да се прилагодите. На некои мажи им недостасува оваа основна животна вештина и секогаш сакаат сè да биде по нивно. Бидејќи не може да попушти и да направи компромис, може да заклучи дека жената со која е во врска не е доволно добра за него.

Вистината е дека тој пристапува кон врската премногу ригидно, што предизвикува тензија и на крајот може да доведе до раскинување. Флексибилноста не секогаш значи задоволување со помалку, туку соработка како двојка. Ако не може да го направи тоа, ќе тврди дека проблемот бил нејзин, кога всушност тој бил тој што не бил спремен да соработува.