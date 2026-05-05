Мастурбацијата е идеална за вечерните часови, особено пред спиење

Сите знаеме дека малку грижа за себе многу помага за добар сон, но дали знаевте дека ова вклучува и „интимно време“? Иако постојат многу начини да заспиете, мастурбацијата пред спиење е исто така откриена дека има смирувачки ефект што ви помага да се наспиете мирно.

Несоницата е сè почеста појава кај многу луѓе, а процесот на мастурбација пред спиење може да ви помогне да имате мирен и цврст сон.

Еве како ви помага!

Кога мастурбирате, вашето тело ослободува хемикалии кои работат заедно за да ги намалат нивоата на стрес и да обезбедат цврст сон. Еден од хормоните е пролактинот, кој ви помага да доживеете подолг период на спиење во кој спиете невознемирено и длабоко. Друг е ендорфинот, хормонот на среќата, кој се ослободува кога вежбате.

Сексот ослободува окситоцин, или „хормонот на гушкање“, кој помага во регулирањето на многу мозочни функции, вклучително и спиењето. Секако, мастурбацијата има ист ефект и го ослободува хормонот на гушкање, дури и ако не се гушкате со никого.

Во исто време, добриот оргазам помага и во намалувањето на хормонот на стрес наречен кортизол, што им овозможува на нашите умови да бидат порелаксирани.

Друга работа што вреди да се напомене за оргазмите е тоа што тие помагаат во намалувањето на болката. Значи, мастурбирањето за време на менструалниот циклус може да ги намали грчевите со зголемување на протокот на крв во матката. Кога имате помалку болка, веројатно е дека и подобро ќе спиете.

Човечкиот ум има природна тенденција да талка. Иако можеби мислите дека мастурбацијата навистина не ви го привлекува целосното внимание, таа всушност ви помага да се чувствувате најдобро на крајот. Затоа, погрижете се да го исчистите умот и да се фокусирате на дишењето пред да започнете со мастурбација – тоа прави огромна разлика, па дури може да ви помогне да доживеете поинтензивен оргазам.

